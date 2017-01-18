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Шамба и Агрба рассказали, почему в Абхазии вершится самосуд

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Sputnik / Томас ТхайцукАмра Амичба
© Sputnik / Томас Тхайцук Амра Амичба

Череду убийств в начале 2017 года и последовавшую за ними кровную месть, вопросы наркомании и коррупции обсудили представители духовенства и общественности республики.

Встреча с представителями политических и общественных партий  на тему "Духовное состояние абхазского общества" прошла в Сухумском кафедральном соборе по инициативе Абхазской Православной Церкви.

Председатель партии "Единая Абхазия" Сергей Шамба корень проблемы видит в несовершенстве политической системы. 

"Выражается это в том, что нет реального контроля над исполнительной властью. Без контроля над исполнительной властью мы не можем говорить о реальной борьбе с коррупцией, с преступностью, потому что понимаем, что рыба гниет с головы. И когда видят, что там наверху позволяют себе прикарманивать бюджетные средства, покрывать родственников, которые совершают преступления, все это приводит  к такому нигилизму. Люди не верят власти, понимают, что спасение утопающего  –  дело рук самого утопающего, и сами начинают вершить правосудие. Все это ведет к еще большей деградации".

В центре этой деградации — наркомания, считает Сергей Шамба.

"У нас население 250 тысяч, сколько из них наркоманы? Тысяча? Неужели у правоохранительных органов нет среди них осведомителей? Не поверю я никогда в это.  Даже не наркоманы знают, кто продает наркотики", — уверен председатель "Единой Абхазии".

Подробнее об этом читайте здесь>>

Сергей Шамба заметил, что инициатива Абхазской Православной Церкви полезна тем, что даст толчок к дальнейшему обсуждению нравственного, духовного состояния общества. Присутствовавшие высказали пожелание, чтобы в будущем встречи под эгидой церкви, на которых ставятся и обсуждаются актуальные проблемы, стали регулярными.

Депутат Парламента Валерий Агрба как представитель законодательной ветви власти отметил, что правовой механизм регулирования процессов давно принят. 

"Вопрос возникает в области правоприменительной практики теми органами, которые уполномочены эффективно реализовывать и исполнять принятые законы. Это все правоохранительные органы — и Прокуратура, и МВД, и Минздрав, а также центральные и местные органы госуправления. В советское время была идеология, ставшая основой для развития. Сегодня у нас идеологии нет. Например, на Северном Кавказе идеологией сделали спорт. Там все занимаются спортом и стремятся завоевать золотые медали на Олимпийских играх", — сказал Агрба.

По мнению депутата, проблема не в законах, а в отсутствии идеологии в государстве.

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