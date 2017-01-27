Девять минут из жизни греков на "Складе"

Девятиминутный фильм о жизни греческой общины, снятый в рамках проекта телестудии "Асаркьа", показали зрителям в Сухуме в пятницу 27 января.

"Так как я сама представитель русскоязычной среды, среди моих друзей, знакомых и родственников есть люди из различных общин. Мне захотелось рассказать больше о том, как живут общины сегодня. Мы знаем, что в начале XX века Абхазия была очень мультикультурной страной. Здесь проживали представители различных национальностей", — сказала автор фильма, журналист Розита Герман.

Отечественная война народа Абхазии 1992-1993 годов внесла свои коррективы, но национальное разнообразие сохраняется, добавила она.

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