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Девять минут из жизни греков на "Складе"

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© Sputnik / Томас Тхайцук Бадрак Авидзба

В рамках проекта "Культурное многообразие – богатство общества" телестудия "Асаркьа" снимает цикл фильмов о жизни различных национальных общин Абхазии.

Девятиминутный фильм о жизни греческой общины, снятый в рамках проекта телестудии "Асаркьа", показали зрителям в Сухуме в пятницу 27 января.

"Так как я сама представитель русскоязычной среды, среди моих друзей, знакомых и родственников есть люди из различных общин. Мне захотелось рассказать больше о том, как живут общины сегодня. Мы знаем, что в начале XX века Абхазия была очень мультикультурной страной. Здесь проживали представители различных национальностей", — сказала автор фильма, журналист Розита Герман.

Отечественная война народа Абхазии 1992-1993 годов внесла свои коррективы, но национальное разнообразие сохраняется, добавила она.

Подробнее об этом читайте здесь >>

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