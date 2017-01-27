Фильм о греческой общине Абхазии показали в Сухуме

СУХУМ, 27 янв – Sputnik, Бадрак Авидзба. Девятиминутный фильм о жизни греческой общины, снятый в рамках проекта телестудии "Асаркьа", показали зрителям в Сухуме в пятницу 27 января.

"Так как я сама представитель русскоязычной среды, среди моих друзей, знакомых и родственников есть люди из различных общин. Мне захотелось рассказать больше о том, как живут общины сегодня. Мы знаем, что в начале XX века Абхазия была очень мультикультурной страной. Здесь проживали представители различных национальностей", — сказала автор фильма, журналист Розита Герман.

Отечественная война народа Абхазии 1992-1993 годов внесла свои коррективы, но национальное разнообразие сохраняется, добавила она.

"Мы уже широкой публике представили два сюжета о представителях еврейской общины и о репатриантах из Сирии. Всего сюжетов будет девять, надеюсь, что все они вызовут интерес у представителей различных общин", — отметила Герман.

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Розита Герман рассказала, что девятиминутный формат не позволяет раскрыть все стороны жизни греческой общины в Абхазии.

Фильм на СКЛАДе о Греках Абхазии © Sputnik / Томас Тхайцук

Фильм на СКЛАДе о Греках Абхазии © Sputnik / Томас Тхайцук

Фильм на СКЛАДе о Греках Абхазии © Sputnik / Томас Тхайцук

Фильм на СКЛАДе о Греках Абхазии © Sputnik / Томас Тхайцук 1 / 4 © Sputnik / Томас Тхайцук Фильм на СКЛАДе о Греках Абхазии

"Для меня важно, насколько люди встроены сегодня в наше общество, что позволяет им сохранять свою культуру и идентичность", — подчеркнула она.

Одна из героинь фильма Елена Карабулат рассказала об истории своих предков, оказавшихся в Абхазии в XIX веке.

"Дед моего отца бежал из Турции от резни, оказавшись в Абхазии, он поменял свою фамилию с Меланафридис на Карабулат, это перевод фамилии с греческого на турецкий. Прибыв в Абхазию, он обосновался в селе Ольгинская", — рассказала Елена.

Елена Карабулат уже 46 лет работает в Сухумском музыкальном училище, ее учениками были известные в Абхазии и за ее пределами музыканты Лука Гаделия, Диана Багдасарян, София Нармания и другие.

предоставлено Георгиосом Григориадисом Панджо из Сухума

"Как и все люди, живущие в Абхазии, греческая община живет насущными проблемами страны. Жаль, что у нас молодежи не так много, от государства мы помощи не просим, понимая, что оно не в том положении. Многие поддерживают связь с исторической родиной, у кого-то есть там родственники, кто-то ездит просто увидеть страну", — сказал глава греческой общины Абхазии Александр Константиниди.

По его словам, во время войны 1992-1993 годов из Абхазии уехало около 30 тысяч греков. Многие из них хотят вернуться в Абхазию, а некоторые уже приехали, добавил он.

В девятиминутном фильме было рассказано о большом вкладе абхазских греков в развитие архитектуры и культуры республики.