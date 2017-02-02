02:29 03 Февраля 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 1°C
Прямой эфир
Поиск
Видео

Минтуризма рассказало о ценах, условиях и местах проведения курсов для экскурсоводов

Получить короткую ссылку
34 0 0

Новости

Все новости
Все новости
(2:42 / 19.87Mb / просмотров видео: 10)
Sputnik / Томас ТхайцукВладимир Бегунов
© Sputnik / Томас Тхайцук Владимир Бегунов

Летом республике понадобятся пятьсот экскурсоводов, с этого года для них введены новые правила аттестации.

Гиды, у которых есть официально подтвержденный стаж, могут сразу пройти аттестацию. Остальные должны отучиться на курсах. 

Трехмесячные курсы экскурсоводов сейчас организованы на базе Гагрского гуманитарно-промышленного техникума, Сухумского государственного колледжа и Абхазского госуниверситета. Стоимость их от пяти до восьми тысяч. Учебные заведения предоставляют рассрочку оплаты. Для групп от десяти человек Абхазский госуниверситет предусмотрел выездные курсы.

С этого лета экскурсовод должен выходить на маршрут с нагрудным знаком, на котором будет его идентификационный номер, с путевым листом от турфирмы. При отсутствии нагрудного знака или документа гид будет оштрафован разъездной комиссией.

В курсы гидов при АГУ входит шесть дисциплин. Среди них есть вроде бы не очевидные, но необходимые: психология, риторика, оказание первой доврачебной помощи. Сам курс состоит из 280 часов теории с шестью практическими выездами на маршруты.

Подробнее об этом читайте здесь >>

По теме

Минтуризма Абхазии: аттестовывать гидов будут в присутствии СМИ
Абхазский союз туризма: курсы защитят права экскурсоводов
Минтуризма Абхазии рассказало о новых правилах аттестации гидов

Главные темы

Репатриация

Мультимедиа

Презентация книги Анзора Агумава - Старый Сухум
Книга всей жизни
Минтуризма рассказало о ценах, условиях и месте проведения курсов для экскурсоводов
Минтуризма рассказало о ценах, условиях и местах проведения курсов для экскурсоводов
Как вести себя при гололеде
Как вести себя при гололеде

Соцсети

Sputnikabkhazia