Минтуризма рассказало о ценах, условиях и местах проведения курсов для экскурсоводов

Гиды, у которых есть официально подтвержденный стаж, могут сразу пройти аттестацию. Остальные должны отучиться на курсах.

Трехмесячные курсы экскурсоводов сейчас организованы на базе Гагрского гуманитарно-промышленного техникума, Сухумского государственного колледжа и Абхазского госуниверситета. Стоимость их от пяти до восьми тысяч. Учебные заведения предоставляют рассрочку оплаты. Для групп от десяти человек Абхазский госуниверситет предусмотрел выездные курсы.

С этого лета экскурсовод должен выходить на маршрут с нагрудным знаком, на котором будет его идентификационный номер, с путевым листом от турфирмы. При отсутствии нагрудного знака или документа гид будет оштрафован разъездной комиссией.

В курсы гидов при АГУ входит шесть дисциплин. Среди них есть вроде бы не очевидные, но необходимые: психология, риторика, оказание первой доврачебной помощи. Сам курс состоит из 280 часов теории с шестью практическими выездами на маршруты.

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