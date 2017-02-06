Мечта стать супер: певица Валерия из Абхазии на НТВ

По результатам предварительного кастинга международного детского вокального конкурса "Ты супер!" Абхазию в новом телешоу НТВ и Информационного агентства и радио Sputnik будет представлять одиннадцатилетняя Валерия Адлейба.

Валерии вместе с другими талантливыми ребятами из стран постсоветского пространства предстоит продемонстрировать свои способности профессиональному жюри и миллионам зрителей. С юными исполнителями будут работать лучшие музыкальные педагоги и продюсеры.

"Когда я смотрю Евровидение, мне становится обидно, что наша страна не участвует в этом международном конкурсе. Мне хотелось бы, чтобы в ближайшем будущем нашу страну представил кто-нибудь на Евровидении", – поделилась Адлейба.

Международный конкурс "Ты супер!" – совместный проект НТВ и Информационного агентства и радио Sputnik. Участники проекта – воспитанники детских домов, школ-интернатов и дети из приемных семей. Конкурс реализуется при поддержке Министерства образования и науки России. На всех этапах детей будут сопровождать законные представители, медицинский персонал, преподаватели и психологи.

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