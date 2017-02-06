16:52 06 Февраля 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 8°C
Прямой эфир
Поиск
Видео

Мечта стать супер: певица Валерия из Абхазии на НТВ

Получить короткую ссылку
Темы:
Детский вокальный конкурс "Ты супер!" (11)
10580

Новости

Все новости
Все новости
(4:10 / 26.97Mb / просмотров видео: 52)
Sputnik / Илона ХварцкияАнжелика Бения
© Sputnik / Илона Хварцкия Анжелика Бения

Телеканал НТВ совместно с Информационным агентством и радио Sputnik начинают международный детский вокальный конкурс "Ты супер!". Абхазию на конкурсе будет представлять одиннадцатилетняя Валерия Адлейба.

По результатам предварительного кастинга международного детского вокального конкурса "Ты  супер!" Абхазию в новом телешоу НТВ и Информационного агентства и радио Sputnik будет представлять одиннадцатилетняя Валерия Адлейба. 

Валерии вместе с другими талантливыми ребятами из стран постсоветского пространства предстоит продемонстрировать свои способности профессиональному жюри и миллионам зрителей. С юными исполнителями будут работать лучшие музыкальные педагоги и продюсеры.

"Когда я смотрю Евровидение, мне становится обидно, что наша страна не участвует в этом международном конкурсе. Мне хотелось бы, чтобы в ближайшем будущем нашу страну представил кто-нибудь на Евровидении", – поделилась Адлейба.

Международный конкурс "Ты супер!" – совместный проект НТВ и Информационного агентства и радио Sputnik. Участники проекта – воспитанники детских домов, школ-интернатов и дети из приемных семей. Конкурс реализуется при поддержке Министерства образования и науки России. На всех этапах детей будут сопровождать законные представители, медицинский персонал, преподаватели и психологи.

Подробнее об этом читайте здесь >>

Темы:
Детский вокальный конкурс "Ты супер!" (11)

Главные темы

Репатриация

Мультимедиа

Открытие центрального выставочного зала в Сухуме
Холсты и ножи
Баттлы, свисты и ура: как проходил Чемпионат брейкеров в Сухуме
Баттлы, свисты и ура: как проходил чемпионат брейкеров в Сухуме
Обзор цен на рынке Сухума
Обзор цен на рынке Сухума

Соцсети

Sputnikabkhazia