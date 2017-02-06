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Красивый президент, открытые люди: что знают о Беларуси в Абхазии

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© Sputnik.

Sputnik Абхазия продолжает серию опросов о республиках бывшего Советского Союза, корреспонденты Sputnik Амра Амичба и Томас Тхайцук поинтересовались у жителей Сухума их знаниями о Беларуси.

На удивление оказалось, что в Абхазии много людей, которые связаны с Беларусией родственными и дружескими связями. Открытыми и домовитыми называли белорусов абхазы.  

Среди опрошенных были и те, кто несколько лет прожил в Минске, а также служил там в армии в советские годы. 

Президента Беларуси Александра Лукашенко абхазы назвали красивым мужчиной с усами и сильной личностью, который долго держится у власти.  

"Я недавно смотрел передачу по интернету, как "батька" решает вопросы с заводом. Пришел, видит, вложили большие деньги в завод, а ничего не делают. Посажу, говорит, всех, негодяи.  Вот такой мужик нужен Абхазии", — сказал Мачич Кобахия. 

Самая популярная овощная культура у беларусов, по мнению абхазов, картофель. 

Жители Абхазии признались, что из Беларуси привозят очень качественные продукты, а косметикой белорусской пользуются многие абхазские модницы. 

Подробнее об этом читайте здесь >>

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