Красивый президент, открытые люди: что знают о Беларуси в Абхазии

На удивление оказалось, что в Абхазии много людей, которые связаны с Беларусией родственными и дружескими связями. Открытыми и домовитыми называли белорусов абхазы.

Среди опрошенных были и те, кто несколько лет прожил в Минске, а также служил там в армии в советские годы.

Президента Беларуси Александра Лукашенко абхазы назвали красивым мужчиной с усами и сильной личностью, который долго держится у власти.

"Я недавно смотрел передачу по интернету, как "батька" решает вопросы с заводом. Пришел, видит, вложили большие деньги в завод, а ничего не делают. Посажу, говорит, всех, негодяи. Вот такой мужик нужен Абхазии", — сказал Мачич Кобахия.

Самая популярная овощная культура у беларусов, по мнению абхазов, картофель.

Жители Абхазии признались, что из Беларуси привозят очень качественные продукты, а косметикой белорусской пользуются многие абхазские модницы.

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