Тенгиз Тарба рассказал о планируемых "путешествиях" в прошлое абхазов

Руководитель фонда "Горная Абхазия" Тенгиз Тарба поделился дальнейшими планами проекта, часть которых будет реализовываться совместно с Министерством культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии.

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"Планов очень много, и в этом году мы собираемся раскрыть тему сноукросса (катание на снегоходах по горам Абхазии – ред.) и будем продолжать рассказывать о скитуре. Также мы планируем провести несколько экспедиций по некоторым горным районам Абхазии совместно с Министерством культуры и охране историко-культурного наследия республики для того, чтобы рассказать о древних жилищах абхазов", — рассказал Тарба.

По словам руководителя фонда, все эти объекты Минкульт планирует внести в реестр историко-культурного наследия, а задача фонда "Горная Абхазия" организовать эти экспедиции.

Тарба добавил, что фонд "Горная Абхазия" продолжит рассказывать и о восточной части Абхазии.



