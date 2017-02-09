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Тенгиз Тарба рассказал о планируемых "путешествиях" в прошлое абхазов

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(2:02 / 12.88Mb / просмотров видео: 21)
SputnikТомас Тхайцук, Бадри Есиава
© Sputnik. Томас Тхайцук, Бадри Есиава

Фонд "Горная Абхазия" был создан в 2011 году и занимается привлечением внимания туристов к горной части республики, экстремальному туризму и изучением формировавшихся в горах культуры и традиций абхазского народа.

Руководитель фонда "Горная Абхазия" Тенгиз Тарба поделился дальнейшими планами проекта, часть которых будет реализовываться совместно с Министерством культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии.

Подробнее об этом читайте здесь>>

"Планов очень много, и в этом году мы собираемся раскрыть тему сноукросса (катание на снегоходах по горам Абхазии – ред.) и будем продолжать рассказывать о скитуре. Также мы планируем провести несколько экспедиций по некоторым горным районам Абхазии совместно с Министерством культуры и охране историко-культурного наследия республики для того, чтобы рассказать о древних жилищах абхазов", — рассказал Тарба.

По словам руководителя фонда, все эти объекты Минкульт планирует внести в реестр историко-культурного наследия, а задача фонда "Горная Абхазия" организовать эти экспедиции.

Тарба добавил, что фонд "Горная Абхазия" продолжит рассказывать и о восточной части Абхазии.


Теги:
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