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"Благодатная" пара Абхазии поделилась секретами семейного долголетия

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(2:48 / 17.88Mb / просмотров видео: 18)
Sputnik / Томас ТхайцукАнжелика Бения
© Sputnik / Томас Тхайцук Анжелика Бения

Филипп и Любовь Артюх в браке 71 год. О том, что такое любовь и семейное долголетие, рассказала Sputnik "Благодатная" пара Абхазии.

Ему — 94, ей — 90. Пара еще в 2015 году отпраздновала Благодатную свадьбу – 70 лет совместной жизни.

Филипп Иванович родился в 1923 году в станице Изомаевская Краснодарского края. В 1941 году его, 18-летнего, призвали в армию.

В мае из-за ранения в ногу Филиппа направили вместо фронта в Абхазию, на сооружение Черноморской железной дороги, где он проработал более 60 лет.

У Любови Андреевны биография не легче. Родилась она в 1927 году, воспитывалась в детдоме. Ей было 12 лет, когда она приехала в Абхазию. В 1944 году Любовь Артюх поступила на курсы старших кондукторов. Потом долгие годы работала в санэпидстанции при железной дороге в Сухуме.

У Филиппа и Любови Артюх две дочки, старшей 5 марта исполнится 70 лет, четверо внуков, старшему внуку 50 лет, правнуков пока нет.

Радиоверсию интервью слушайте здесь >>

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