"Лера" на асфальте: школа-интернат поддержала участницу "Ты супер!"

"Ты супер!" – совместный проект телеканала НТВ и Информационного агентства и радио Sputnik.

Абхазию на этом проекте будет представлять 11-летняя Валерия Адлейба.Наблюдать выступления юных конкурсантов можно на канале НТВ и на сайте информационного агентства и радио Sputnik. Через специальное приложение "Ты супер! " для iOS или Android можно будет проголосовать за понравившихся участников.

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Проект "Ты супер!" НТВ и Международного информационного агентства Sputnik дает шанс талантливым детям, подопечных детских домов и школ-интернатов, а также приемным детям заявить о себе. Его участники — 92 вокалиста из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Украины, Эстонии и Южной Осетии.



