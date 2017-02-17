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"Лера" на асфальте: школа-интернат поддержала участницу "Ты супер!"

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Темы:
Детский вокальный конкурс "Ты супер!" (29)
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(2:46 / 18.18Mb / просмотров видео: 18)
SputnikТомас Тхайцук, Анжелика Бения
© Sputnik. Томас Тхайцук, Анжелика Бения

Пока 11-летняя участница нового музыкального шоу "Ты супер!" Валерия Адлейба готовится покорить зрителей и жюри, мы отправились в Очамчирскую школу-интернат имени Басария, чтобы передать Валерии слова поддержки от ее друзей и учителей.

"Ты супер!" – совместный проект телеканала НТВ и Информационного агентства и радио Sputnik.

Абхазию на этом проекте будет представлять 11-летняя Валерия Адлейба.Наблюдать выступления юных конкурсантов можно на канале НТВ и на сайте информационного агентства и радио Sputnik. Через специальное приложение "Ты супер! " для iOS или Android можно будет проголосовать за понравившихся участников.

Подробнее об этом читайте здесь>>

Проект "Ты супер!" НТВ и Международного информационного агентства Sputnik дает шанс талантливым детям, подопечных детских домов и школ-интернатов, а также приемным детям заявить о себе. Его участники — 92 вокалиста из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Украины, Эстонии и Южной Осетии.


Темы:
Детский вокальный конкурс "Ты супер!" (29)
Теги:
Абхазия


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