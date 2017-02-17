14:18 17 Февраля 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 4°C
Прямой эфир
Поиск
Валерия Адлейба

Лучше Леры в мире нет: одноклассники поддержали участницу "Ты супер!"

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Детский вокальный конкурс "Ты супер!" (29)
23740

"Обойди хоть всю планету, лучше Леры в мире нету", "Лера пой, 6-а с тобой!" с такими лозунгами решили поддерживать ученики и учителя очамчырской школы-интерната Валерию Адлейба – участницу нового музыкального проекта "Ты супер!".

Sputnik, Анжелика Бения

Пока 11-летняя участница нового музыкального шоу "Ты супер!" Валерия Адлейба готовится покорить зрителей и жюри, за нее переживают друзья и учителя из очамчырской школы-интерната имени Басария. Ребята и взрослые решили поддержать дебютантку плакатами "Обойди хоть всю планету, лучше Леры в мире нету", танцами и песней "Сыԥсадгьыл" (Родина).

Валерия Адлейба
© Sputnik / Илона Хварцкия
Участница шоу "Ты супер!" Валерия Адлейба: не хочу никому подражать

Одноклассница Валерии Лана Лакашия призналась, что очень ждет выступления Леры.

"Мы уже сильно соскучились. Хотим, чтобы она выиграла и поскорее вернулась. Главное не победа, а участие, для меня ее участие — это уже победа",– сказала девочка.

А Арлен Гвинджия признался, что готов нарушить молчание и раскрыть имена тайных и не тайных воздыхателей Валерии.

– Я даже знаю, кто ее любит, вон, Данька — это мой друг, и еще одного знаю, вон Омар, – кивком головы указывал на своих одноклассников Арлен, но этого не требовалось, потому что разоблаченные сами себя выдали — кто-то покраснел, кто-то спрятался под парту.

Видео смотрите здесь>>

– А ты? – сложно было не задать Арлену этот вопрос, уж слишком он нервничал.

Обращение участницы из Абхазии Ты супер!
© Sputnik.
Участница шоу "Ты супер!" Валерия Адлейба посылает привет Абхазии

– Я друг, я ее не обижаю, ее никто не обижает. Знаю ее с четвертого класса. Вместе ходим на пение, она очень хорошо поет, – последовал ответ.

Валерию в школе любят не только потому, что она красивая и талантливая, Сандро Тарба рассказал, что полкласса списывает у нее "домашку".

"Лера очень добрая, активная, всегда спешит отвечать, всегда готова к уроку и помочь всем. Когда пишем контрольную работу, она дает списывать иногда, дает списывать и "домашку", – сказал Сандро.

Классный руководитель Сюзанна Тарба считает, что увлечение пением не мешает успеваемости Валерии. 

"Валерия — отличница. Она очень трудолюбивая и ответственная. За чтобы она не взялась, любое дело доводит до конца. Валерия очень любит музыку и много занимается в этом направлении, но это не мешает ей учиться на "отлично", – отметила классная.

Валерия Адлейба, которая была выбрана в ходе предварительных кастингов НТВ
© Sputnik / Томас Тхайцук
Sputnik Абхазия поддержит юных участников шоу НТВ "Ты супер!"

"Ты супер!" – совместный проект телеканала НТВ и информационного агентства и радио Sputnik. 

Наблюдать выступления юных конкурсантов можно на канале НТВ и на сайте информационного агентства и радио Sputnik. Через специальное приложение "Ты супер!" для iOS или Android можно будет проголосовать за понравившихся участников.

Проект "Ты супер!" НТВ и Международного информационного агентства Sputnik дает шанс талантливым детям, подопечных детских домов и школ-интернатов, а также приемным детям заявить о себе. Его участники — 92 вокалиста из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Украины, Эстонии и Южной Осетии.


Темы:
Детский вокальный конкурс "Ты супер!" (29)
Теги:
Абхазия


Главные темы

Новости

Все новости
Все новости

Репатриация

Мультимедиа

Семен Бобылев случайно наткнулся на одну из газет, где была напечатана история семьи Абаш. Он влюбился в Нуцу с первого взгляда, спустя несколько лет они поженились.
Африка в сердце, Абхазия в душе
Лера на асфальте: школа-интернат поддержала участницу Ты супер
"Лера" на асфальте: школа-интернат поддержала участницу "Ты супер!"
Статистика ДТП в Абхазии
Потери на дорогах: статистика ДТП в Абхазии за 2016 год

Соцсети

Sputnikabkhazia