Лучше Леры в мире нет: одноклассники поддержали участницу "Ты супер!"

Sputnik, Анжелика Бения

Пока 11-летняя участница нового музыкального шоу "Ты супер!" Валерия Адлейба готовится покорить зрителей и жюри, за нее переживают друзья и учителя из очамчырской школы-интерната имени Басария. Ребята и взрослые решили поддержать дебютантку плакатами "Обойди хоть всю планету, лучше Леры в мире нету", танцами и песней "Сыԥсадгьыл" (Родина).

Одноклассница Валерии Лана Лакашия призналась, что очень ждет выступления Леры.

"Мы уже сильно соскучились. Хотим, чтобы она выиграла и поскорее вернулась. Главное не победа, а участие, для меня ее участие — это уже победа",– сказала девочка.

А Арлен Гвинджия признался, что готов нарушить молчание и раскрыть имена тайных и не тайных воздыхателей Валерии.

– Я даже знаю, кто ее любит, вон, Данька — это мой друг, и еще одного знаю, вон Омар, – кивком головы указывал на своих одноклассников Арлен, но этого не требовалось, потому что разоблаченные сами себя выдали — кто-то покраснел, кто-то спрятался под парту.

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– А ты? – сложно было не задать Арлену этот вопрос, уж слишком он нервничал.

– Я друг, я ее не обижаю, ее никто не обижает. Знаю ее с четвертого класса. Вместе ходим на пение, она очень хорошо поет, – последовал ответ.

Валерию в школе любят не только потому, что она красивая и талантливая, Сандро Тарба рассказал, что полкласса списывает у нее "домашку".

"Лера очень добрая, активная, всегда спешит отвечать, всегда готова к уроку и помочь всем. Когда пишем контрольную работу, она дает списывать иногда, дает списывать и "домашку", – сказал Сандро.

Классный руководитель Сюзанна Тарба считает, что увлечение пением не мешает успеваемости Валерии.

"Валерия — отличница. Она очень трудолюбивая и ответственная. За чтобы она не взялась, любое дело доводит до конца. Валерия очень любит музыку и много занимается в этом направлении, но это не мешает ей учиться на "отлично", – отметила классная.

© Sputnik / Томас Тхайцук Sputnik Абхазия поддержит юных участников шоу НТВ "Ты супер!"

"Ты супер!" – совместный проект телеканала НТВ и информационного агентства и радио Sputnik.

Наблюдать выступления юных конкурсантов можно на канале НТВ и на сайте информационного агентства и радио Sputnik. Через специальное приложение "Ты супер!" для iOS или Android можно будет проголосовать за понравившихся участников.

Проект "Ты супер!" НТВ и Международного информационного агентства Sputnik дает шанс талантливым детям, подопечных детских домов и школ-интернатов, а также приемным детям заявить о себе. Его участники — 92 вокалиста из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Украины, Эстонии и Южной Осетии.



