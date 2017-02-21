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Прикоснуться к "Памяти, без названия": СКЛАД показал новую инсталляцию

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(1:50 / 14.31Mb / просмотров видео: 18)
Sputnik / Томас ТхайцукБадри Есиава
© Sputnik / Томас Тхайцук Бадри Есиава

Интерактивная инсталляция Россмана Кисс-Арона "Память, без названия" прошла на культурной площадке СКЛАД в Сухуме в понедельник 20 февраля.

В первых числах февраля сотрудники культурной площадки СКЛАД объявили о проекте "Архив". Он был собран из писем жителей Абхазии с их мыслями, переживаниями и рассуждениями. Условие полной конфиденциальности освобождало авторов от опасений быть непонятыми, разрушало оковы стеснительности и дало возможность поделиться тем, чем раньше, возможно, они не решились бы.

Кто-то писал о вечере, проведенном у моря, кто-то вспоминал войну, другие же говорили о настоящем или будущем. Десятки письменных откровений лежали в старых библиотечных папках, на столах, полу и даже проецировались на одну из стен площадки. 

"Это стало неким художественным языком, который возникает в реакции на тему архива. Если вы обратили внимание, здесь собраны сканированные цифровые материалы, которые не обладают какой-то материальной или исторической ценностью. Собственно говоря, это то, с чем нам в будущем предстоит работать", — рассказала сооснователь культурной площадки СКЛАД Асида Бутба.

Для посетителей интерактивной инсталляции была создана атмосфера середины XX века. Черно-белые экраны телевизоров, огромных размеров радио, стопки фотокарточек и писем на полках многоярусных шкафов.

Подробнее об этом читайте здесь >>


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