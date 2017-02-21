Прикоснуться к "Памяти, без названия": СКЛАД показал новую инсталляцию

В первых числах февраля сотрудники культурной площадки СКЛАД объявили о проекте "Архив". Он был собран из писем жителей Абхазии с их мыслями, переживаниями и рассуждениями. Условие полной конфиденциальности освобождало авторов от опасений быть непонятыми, разрушало оковы стеснительности и дало возможность поделиться тем, чем раньше, возможно, они не решились бы.

Кто-то писал о вечере, проведенном у моря, кто-то вспоминал войну, другие же говорили о настоящем или будущем. Десятки письменных откровений лежали в старых библиотечных папках, на столах, полу и даже проецировались на одну из стен площадки.

"Это стало неким художественным языком, который возникает в реакции на тему архива. Если вы обратили внимание, здесь собраны сканированные цифровые материалы, которые не обладают какой-то материальной или исторической ценностью. Собственно говоря, это то, с чем нам в будущем предстоит работать", — рассказала сооснователь культурной площадки СКЛАД Асида Бутба.

Для посетителей интерактивной инсталляции была создана атмосфера середины XX века. Черно-белые экраны телевизоров, огромных размеров радио, стопки фотокарточек и писем на полках многоярусных шкафов.