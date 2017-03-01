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Вино и экспрессия: что знают о Молдове в Абхазии

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Что знают в Абхазии о бывших республиках СССР (16)
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Sputnik / Томас ТхайцукАмра Амичба
© Sputnik / Томас Тхайцук Амра Амичба

В очередном опросе корреспонденты Sputnik выясняли, что знают жители Абхазии о Молдове.

Из опрошенных в Сухуме практически каждый называл главным брендом Молдовы вина.  

Подробнее об этом читайте здесь>>

"В Молдавии делают хорошие вина, торгуют ими в разных странах, — сказал сухумчанин. – Если у нас большая часть территории – это горы, то в Молдавии – это виноградники, бесконечные плантации самых разных сортов винограда".

Абхазы знают, что у молдаван тоже популярна мамалыга, правда, она у них в отличие от абхазской мамалыги желтая. 

Некоторые опрошенные сходились во мнении, что молдаване напоминают абхазов своей эмоциональностью и экспрессивностью. 

Сухумчане представляют молдаван трудолюбивыми и хорошими мастерами. 

Темы:
Что знают в Абхазии о бывших республиках СССР (16)
Теги:
Абхазия


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