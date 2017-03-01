Вино и экспрессия: что знают о Молдове в Абхазии

Из опрошенных в Сухуме практически каждый называл главным брендом Молдовы вина.

Подробнее об этом читайте здесь>>

"В Молдавии делают хорошие вина, торгуют ими в разных странах, — сказал сухумчанин. – Если у нас большая часть территории – это горы, то в Молдавии – это виноградники, бесконечные плантации самых разных сортов винограда".

Абхазы знают, что у молдаван тоже популярна мамалыга, правда, она у них в отличие от абхазской мамалыги желтая.

Некоторые опрошенные сходились во мнении, что молдаване напоминают абхазов своей эмоциональностью и экспрессивностью.

Сухумчане представляют молдаван трудолюбивыми и хорошими мастерами.