Вино и экспрессия: что знают о Молдове в Абхазии

Из опрошенных в Сухуме практически каждый называл главным брендом Молдовы вина.
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"В Молдавии делают хорошие вина, торгуют ими в разных странах, — сказал сухумчанин. – Если у нас большая часть территории – это горы, то в Молдавии – это виноградники, бесконечные плантации самых разных сортов винограда".
Абхазы знают, что у молдаван тоже популярна мамалыга, правда, она у них в отличие от абхазской мамалыги желтая.
Некоторые опрошенные сходились во мнении, что молдаване напоминают абхазов своей эмоциональностью и экспрессивностью.
Сухумчане представляют молдаван трудолюбивыми и хорошими мастерами.