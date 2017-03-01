Молдавские зубы и мамалыга: что знают о Молдове в Абхазии

Из опрошенных в Сухуме практически каждый называл главным брендом страны молдавские вина.

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"В Молдавии делают хорошие вина, торгуют ими в разных странах, — сказал сухумчанин. – Если у нас большая часть территории – это горы, то в Молдавии – это виноградники, бесконечные плантации самых разных сортов винограда".

Асида о молдаванах говорит, что они работоспособные и хорошие мастера.

© Sputnik / Томас Тхайцук Амра Амичба Умные, образованные и хорошие литовцы: что знают о Литве в Абхазии

"Мне ремонт в квартире делали мастера из Молдавии Андрей и Лела. А кафель в ванной и на кухне они мне так хорошо выложили, что подружки каждый раз с завистью отмечают, как мне повезло с мастерами. И я действительно очень благодарна мастерам за качественный ремонт", — подчеркнула Асида.

Абхазы знают, что у молдаван тоже популярна мамалыга, правда, она у них в отличие от абхазской желтая.

"Я училась в Москве в вузе, и на курсе была молдаванка, мы с ней дружили. Для соседей по этажу в общежитии готовили с ней абхазскую и молдавскую мамалыгу. Она не раскладывала мамалыгу по тарелкам, как мы это делаем. Сварив в котле густую желтую мамалыгу, переворачивала емкость и выкладывала мамалыгу на середину стола, потом толстой ниткой разрезала на кусочки. Таким образом, у каждого оказывалась своя порция", — вспоминает Мадина.

Некоторые опрошенные сходились во мнении, что молдаване напоминают абхазов своей эмоциональностью и экспрессивностью.

"Очень интересная страна. В советские годы, когда были совместные концерты по республикам, молдавские танцы мне всегда очень нравились. Вообще, мне кажется, они очень похожи на абхазов по своему темпераменту. Они очень эмоциональные, как наши, — сказала Манана Кокоскир. — А потом, у нас родственная культура виноделия"

Сухумчанка Ирина слышала от знакомых, что в Молдове очень дешевые услуги стоматологов. По ее словам, даже с учетом расходов на дорогу, вылечить зубы, сделать протезы и вставные зубы пожилым в разы дешевле, чем в Абхазии.