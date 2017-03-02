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Путешествие по ту сторону театра: что скрыто от зрителей РУСДРАМа

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Темы:
36-й сезон РУСДРАМа (39)
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Sputnik / Томас ТхайцукВладимир Бегунов
© Sputnik / Томас Тхайцук Владимир Бегунов

Sputnik побывал за кулисами Русского театра драмы Абхазии и увидел, как создаются декорации и костюмы к спектаклям.

Костюмер Маргарита Гребнева готовит костюмы на вечернее представление. В ее задачи костюмера входит стирка, глажка, мелкий ремонт сценического одеяния актеров. Во время спектакля костюмер всегда на посту за кулисами с иголкой, ниткой, булавками, мало ли что во время действия может случиться.

Заведующая пошивочным цехом Инеза Пация показала костюмы к спектаклям, вышедшим из репертуара. Ряды вешалок костюмерной  - страницы истории театра.

Звукорежиссер театра Анри Адлейба рассказал, что сзади сцены на спектаклях находятся два микрофона "подзвучки". Их включают, когда зрители шумят или долго смеются над шуткой, а действие должно продолжаться.

В столярном цехе кипит работа. Помимо идущих спектаклей, рабочие начинают изготавливать элементы декораций к апрельской премьере "Пять вечеров", сверяясь с подмакетником — копией сцены с декорациями, масштабом 1:25.

Художник-постановщик РУСДРАМа Архип Лабахуа рассказал о декорациях спектаклей, над которыми он работал. 

И видимая, и остающаяся в тени стороны театра направлены на одно – превратить в волшебство те полтора или два часа,  которые зритель смотрит спектакль. Ведь публика – главный критик, голосующий рублем и аплодисментами.

Подробнее об этом читайте здесь >>

Темы:
36-й сезон РУСДРАМа (39)

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