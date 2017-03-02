Рождение спектакля: закулисье РУСДРАМа

Карман сцены

На сцене идет репетиция "Тартюфа". Марина Сичинава и Армен Амирбекян в разных вариациях повторяют сцену соблазнения Тартюфа. Режиссер Нина Балаева делает замечания, в игре актеров есть шероховатости, лишние движения, смазанные жесты. К тому же со стола постоянно сползает скатерть, когда на него падает главный герой.

"Сейчас у нас будет перерыв — это время что-то сделать художникам: липучки, резинки — в общем, решить проблему", — говорит режиссер.

Мы проходим за кулисы. Здесь начинается невидимая зрителю сторона театра. Это пространство, где трудится множество людей. Они создают волшебство для зрителей.

"Это наша мастерская, здесь делаются почти все декорации, — рассказывает художник-постановщик Архип Лабахуа. – Не очень удобно, третий этаж все-таки. Отсюда мы спускаем детали в карманы сцены и там монтируем. Детали эти бывают иногда очень объемными. Руководство нам обещает сделать ангар во дворе, тогда не придется бегать туда-сюда".

Карманы сцены – технические помещения за кулисами, где в разобранном виде составлены волшебный домик, хижина кузнеца, элементы обстановки жилищ разных эпох из различных спектаклей.

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Внезапно гаснет свет, и мы с фотографом оказываемся в темноте, совершенно не понимая, где здесь выход, в какой стороне сцена и что у нас за спиной – стена или очередная декорация.

© Sputnik / Томас Тхайцук Художник-постановщик театра Архип Лабахуа и рабочие за изготовлением декораций

Оторвавшаяся пуговица

Вскоре свет снова загорается, и мы выбираемся в костюмерную.

Костюмер Маргарита Гребнева готовит костюмы на вечерний спектакль. Актеры на сцене репетируют в обычной одежде. В задачи костюмера входит стирка, глажка, мелкий ремонт сценического одеяния актеров. Во время спектакля костюмер всегда на посту за кулисами с иголкой, ниткой, булавками, мало ли что во время действия может случиться.

"Недавно у актера на бриджах оторвалась пуговица во время спектакля, — рассказывает Маргарита Гребнева. – Он доиграл сцену, заскочил за кулисы, я ему быстро на булавку бриджи подколола — времени было мало. Основательно пришить что-то можно уже после".

В костюмерной висят костюмы всех действующих постановок театра: "Рождество в доме Купьелло", "Черная курица", "Железный дровосек", "Тартюф". Если спектакль играют разные актерские составы, шьется еще один комплект костюмов. Когда спектакль снимается с репертуара, костюмы к нему переносятся в большую костюмерную, запертую на ключ. Это помещение как театральный музей с рядами вешалок — их тут сотни.

"Раньше у нас было скудное финансирование, — рассказывает заведующая пошивочным цехом Инеза Пация. – Костюмы приходилось шить из дешевых тканей, придумывать клеевые подкладки для придания объема. Мы много чего изобретали. Зритель не должен видеть и понимать все эти нюансы, он пришел в театр, и на сцене все должно быть достойно, а как сделать платье шекспировской эпохи из купленной на рынке материи, на которую хватило денег – наша задача".

Сейчас, как рассказывает Инеза Пация, финансирование РУСДРАМа увеличилось, и пошивочный цех может себе позволить закупать дорогие ткани. Мы стоим среди рядов вешалок в костюмерной, каждый костюм – страничка истории театра.

"Вот, смотрите, — говорит завцехом, снимая с вешалки красное платье, — это к спектаклю "Немая жена". Спереди — органза (синтетическая жесткая ткань – ред.), мы ее выжигали, придавали объем. Здесь скоморошьи костюмы к "Федоту-стрельцу" по Филатову, а вот этот наряд горничной тоже к "Немой жене". В том спектакле все платья шились с учетом корсета, актрисы надевали корсеты, а сверху – платья, — замечательно смотрелось на сцене".

Инеза Пация работает в театре 13 лет, рассказывает, что все костюмы для спектаклей шьет пошивочный цех, только обувь приходится заказывать у сапожника. Самыми сложными в изготовлении были костюмы к "Тартюфу" и "Смуглой леди сонетов" — последняя постановка по Шекспиру сейчас снята с репертуара, но Инеза Пация надеется, что этот спектакль вернется на сцену РУСДРАМа. "Он был очень красив", — говорит она.

© Sputnik / Томас Тхайцук Заведующая пошивочным цехом Инеза Пация показывает костюмы со спектаклей, сошедших со сцены

Подзвучка во время смеха

Пока мы разглядываем костюмы, заканчивается репетиция, сцену начинают готовить к вечернему представлению.

Звукорежиссер театра Анри Адлейба рассказывает о звуковом оформлении спектаклей.

"Микрофоны у нас не во всех постановках используются, — говорит Адлейба. – К примеру, в сегодняшнем "Тартюфе" живой звук. Но сзади сцены находятся два микрофона "подзвучки". Мы их включаем, когда зрители шумят, или долго смеются над шуткой, а действие должно продолжаться".

По мнению звукорежиссера, самый сложный по партитуре спектакль РУСДРАМа – "Черная курица".

"В нем около семидесяти треков, — рассказывает Анри Адлейба. — Некоторые накладываются друг на друга, какие-то пускаются вместе с речью актера. Также в "Черной курице" параллельно с действием включают проектор на сцене. Технически это очень сложный спектакль".

© Sputnik / Томас Тхайцук Звукорежиссер РУСДРАМа Анри Адлейба за пультом

Художник, ощутивший себя оружейником

В столярном цехе кипит работа. Помимо идущих спектаклей, рабочие начинают изготавливать элементы декораций к апрельской премьере "Пять вечеров", сверяясь с подмакетником — копией сцены с декорациями, масштабом 1:25.

"У нас в театре не было практики изготовления подмакетников, — говорит художник-постановщик Архип Лабахуа. – Этот сделал Виталий Кацба, и мы поняли, насколько удобней так работать. Подмакетник нужен производственной части театра при изготовлении декораций, режиссеру, чтобы видеть, как будет развиваться действие на сцене, и осветитель может по своей части что-то прикинуть".

Архип Лабахуа – скульптор, автор скульптур "Чик", "Ника" и "Пингвин-философ" на набережной, "Тачкум" на Брехаловке. В театре он четыре года. Из последних спектаклей оформлял "Железного дровосека", изготовлял кукол для "Рождества в доме Купьелло" и "Черной курицы".

© Sputnik / Томас Тхайцук Виталий Кацба: театр должен быть понятен массовому зрителю

"Для меня театр — огромная школа, — говорит Архип Лабахуа. – Приходится придумывать нехитрые, а иногда и сложные механизмы. Например, в "Железном дровосеке" я делал шагающий домик злой волшебницы. Сейчас есть идея его уменьшить, потому что из-за габаритов он полностью не может сам уйти со сцены, за штангу цепляется. За счет чего уменьшить — пока не ясно, если пожертвовать пространством внутри, то актерам будет тесно".

Как рассказывает Лабахуа, поначалу он иначе видел костюм Железного дровосека.

"Костюм во время работы начал напоминать латы рыцаря, я считал, что так быть не должно, — рассказывает художник-постановщик. – Но в процессе понял, что это интересное решение. Я его изготавливал дома, актер приходил ко мне три раза на примерку, и в эти моменты я чувствовал себя средневековым оружейником. Результат мне нравится, — девятнадцать деталей воспринимаются как единое целое".

И видимая, и остающаяся в тени стороны театра направлены на одно – превратить в волшебство те полтора или два часа, которые зритель смотрит спектакль. Ведь публика – главный критик, голосующий рублем и аплодисментами.

© Sputnik / Томас Тхайцук Подготовка сцены к вечернему представлению

Государственный русский театр драмы Абхазии создан на базе Государственного русского театра юного зрителя, который открылся в 1981 году. В 1990 году он был преобразован в Русский театр драмы Республики Абхазия. Театр открылся после капитального ремонта 22 мая 2014 года. Реконструкция производилась за счет российской финансовой помощи. Строители полностью обновили зал, сцену, интерьер. Современная послевоенная труппа театра образована из двух студий 2000 и 2007 годов.