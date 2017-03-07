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Супер Валерия выступила круто: абхазские звезды о конкурсантке "Ты супер!"

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Темы:
Детский вокальный конкурс "Ты супер!" (58)
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(3:11 / 23.43Mb / просмотров видео: 28)
Sputnik / Томас ТхайцукАнжелика Бения
© Sputnik / Томас Тхайцук Анжелика Бения

11-летнюю участницу нового музыкального шоу "Ты супер!" Валерию Адлейба поддержали звезды абхазской эстрады.

Абхазию на новом музыкальном проекте "Ты супер!" представляет 11-летняя Валерия Адлейба.

Подробнее об этом читайте здесь>>

Юную певицу решили поддержать звезды абхазской эстрады. Рассказали корреспонденту Sputnik о сложностях профессии артиста и о том, как они начинали свою музыкальную карьеру.

Sputnik Абхазия запускает флешмоб на страницах социальных сетей. Записывайте видео со словами поддержки участнице шоу «Ты супер!» Валерии Адлейба, размещайте на своих аккаунтах и ставьте хештег #Лера Ты Супер. Лучшее видео будет размещено на аккаунте Sputnik.

Совместный проект "Ты супер!" Международного информационного агентства и радио Sputnik и телеканала НТВ дает шанс талантливым детям, подопечным детских домов и школ-интернатов, а также приемным детям заявить о себе. Его участники — 92 вокалиста из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Украины, Эстонии и Южной Осетии.


Темы:
Детский вокальный конкурс "Ты супер!" (58)
Теги:
Абхазия


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