Она уже супер: звезды абхазской эстрады поддержали Валерию

СУХУМ, 7 марта – Sputnik, Анжелика Бения. Юную участницу, которая представляет Абхазию на международном конкурсе "Ты супер!", 11-летнюю певицу нового музыкального проекта Валерию Адлейба перед очередным отборочным туром поддержали звезды абхазской эстрады.

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Абхазская певица, педагог по вокалу Фая Мархолия сообщила, что с Валерией Адлейба она познакомилась на районном кастинге, "сразу заметила ее, потому что очень живая", отметила она.

"Я пообщалась с ней всего минут 10, но мне хватило, чтобы понять, что девочка очень общительная и коммуникабельная. Помимо того, что она обладает хорошими голосовыми данными, она очень обаятельная и харизматичная. Для артиста это немаловажно", – сказала Мархолия.

Певица призналась, что петь она начала в таком же возрасте, что и Валерия. Пела она в конкурсе "Акармацыс".

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"Я сильно переживала, но, конечно, это не сравнится с проектом, в котором участвует Лера. Поэтому желаю ей сил, терпения и ничего не бояться. Вся страна болеет за нее, она для нас уже супер", – добавила абхазская певица.

Певица Хибла Мукба отметила, что профессия, которую выбрала себе Лера, одна из сложных профессий, которая требует большой отдачи энергии и времени.

"Первое, что я сделала, когда услышала о том, что наша Валерия участвует в международном конкурсе, сразу скачала приложение и проголосовала за нее с огромным удовольствием. Важно, чтобы она знала, что не имеет значения, каким будет исход, участие в таком проекте для нее – уже огромный успех", – сказала Мукба.

Певица абхазской эстрады Хатуна Тарба призналась, что петь начала поздно и считает это неправильным, как и заставлять детей петь с раннего детства.

"Не считаю правильным, что с детства этим нужно заниматься, как и начинать заниматься пением совсем поздно, как я. У всех по-разному бывает. У Валерии свой, красивый голос. Мы знакомы с ней. Я держу за нее кулачки. Какой бы ни был результат, мы любим и ждем ее. Я надеюсь, все будет круто", – сказала Тарба.

Автандил Конджария музыкой занимается с 16 лет. Серьезная музыкальная карьера певца началась с песни Ангри Гумба "Снапачы" ("У меня в руке" – ред.).

"Артистом быть сложно, особенно, когда тебе 11 лет", — сказал Конджария и пожелал Валерии не разочароваться в выборе и творческих успехов.

Совместный проект "Ты супер!" Международного информационного агентства и радио Sputnik и телеканала НТВ дает шанс талантливым детям, подопечным детских домов и школ-интернатов, а также приемным детям заявить о себе. Его участники — 92 вокалиста из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Украины, Эстонии и Южной Осетии.

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