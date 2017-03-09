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Глава Минздрава рассказал о выдаче российских полисов медстрахования

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Sputnik / Томас ТхайцукРоберт Джопуа
© Sputnik / Томас Тхайцук Роберт Джопуа

Россия обеспечит инвалидов и пенсионеров бесплатными медпрепаратами, сказал министр здравоохранения Абхазии Андзор Гоов.

Подробности получения полисов обязательного медицинского страхования рассказал министр здравоохранения Абхазии Андзор Гоов на пресс-конференции в Сухуме в четверг 9 марта. 

"С получением этих полисов наши граждане смогут беспрепятственно лечиться в России", — отметил Гоов.  

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По словам Гоова, обозначено шесть пунктов, где будут выдаваться полисы. По одному будут в Гагре, Гудауте, Очамчыре и Ткуарчале, два пункта выдачи медицинских полисов — в столице.

Министр здравоохранения информировал представителей СМИ об очередном соглашении с российской стороной, подписание которого планируется в конце марта. По этому соглашению льготная категория — инвалиды войны, детства и пенсионеры — будут обеспечиваться бесплатными медикаментами.

Заместитель министра здравоохранения Абхазии Батал Кация рассказал журналистам о реформировании системы здравоохранения. 

"В первую очередь реформа будет связана с централизацией системы здравоохранения, то есть подчинения напрямую всех лечебных учреждений нашей страны Министерству здравоохранения", — сказал Кация. 

По словам Кация, на сегодняшний день эта система двухступенчатая, когда действуют районные больницы, подчиняющиеся администрации района, и больницы республиканского значения, которые напрямую подчиняются Минздраву. Изменения, подчеркнул Кация, позволят сэкономить как финансовые средства, так и профессиональные ресурсы.  

Теги:
Абхазия


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