Глава Минздрава рассказал о выдаче российских полисов медстрахования

Подробности получения полисов обязательного медицинского страхования рассказал министр здравоохранения Абхазии Андзор Гоов на пресс-конференции в Сухуме в четверг 9 марта.

"С получением этих полисов наши граждане смогут беспрепятственно лечиться в России", — отметил Гоов.

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По словам Гоова, обозначено шесть пунктов, где будут выдаваться полисы. По одному будут в Гагре, Гудауте, Очамчыре и Ткуарчале, два пункта выдачи медицинских полисов — в столице.

Министр здравоохранения информировал представителей СМИ об очередном соглашении с российской стороной, подписание которого планируется в конце марта. По этому соглашению льготная категория — инвалиды войны, детства и пенсионеры — будут обеспечиваться бесплатными медикаментами.

Заместитель министра здравоохранения Абхазии Батал Кация рассказал журналистам о реформировании системы здравоохранения.

"В первую очередь реформа будет связана с централизацией системы здравоохранения, то есть подчинения напрямую всех лечебных учреждений нашей страны Министерству здравоохранения", — сказал Кация.

По словам Кация, на сегодняшний день эта система двухступенчатая, когда действуют районные больницы, подчиняющиеся администрации района, и больницы республиканского значения, которые напрямую подчиняются Минздраву. Изменения, подчеркнул Кация, позволят сэкономить как финансовые средства, так и профессиональные ресурсы.