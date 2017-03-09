Система здравоохранения Абхазии будет централизована

СУХУМ, 9 мар – Sputnik, Роберт Джопуа. Централизация станет первым этапом реформирования системы здравоохранения, об этом в четверг 9 марта на пресс-конференции в Сухуме заявил заместитель министра здравоохранения Абхазии Батал Кация.

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"В первую очередь реформа будет связана с централизацией системы здравоохранения, то есть подчинения напрямую всех лечебных учреждений нашей страны Министерству здравоохранения", — сказал Кация.

По его словам, на сегодняшний день эта система двухступенчатая, когда действуют районные больницы, подчиняющиеся администрации района, и больницы республиканского значения, которые напрямую подчиняются Минздраву. Изменения, подчеркнул Кация, позволят сэкономить как финансовые средства, так и профессиональные ресурсы.

"Это в свою очередь позволит значительно увеличить как качество оказания медицинской помощи, так и усилит доступность медпомощи", — отметил замминистра.

В рамках реформирования системы здравоохранения, продолжил Кация, планируется провести повышение квалификации медиков.

Министр здравоохранения республики Андзор Гоов рассказал журналистам о развитии ведомственных взаимоотношений с российскими коллегами. В частности, он рассказал о скорой выдаче полисов обязательного медицинского страхования гражданам России, проживающим в Абхазии.

"С получением этих полисов наши граждане смогут беспрепятственно лечиться в России", — отметил Гоов.

По словам Гоова, обозначено шесть пунктов, где будут выдаваться полисы. По одному будут в Гагре, Гудауте, Очамчыре и Ткуарчале, два пункта выдачи медицинских полисов — в столице.

Министр здравоохранения информировал представителей СМИ об очередном соглашении с российской стороной, подписание которого планируется в конце марта. По этому соглашению льготная категория — инвалиды войны, детства и пенсионеры — будут обеспечиваться бесплатными медикаментами.