Блюз "красных скал": как прошел необычный для сухумской сцены концерт

Два часа непрерывной музыки, 18 культовых блюзовых произведений на английском языке Элмора Джеймса, Мадди Уотерса, Эрика Клэптона, Джо Бонамасса и других, четыре русскоязычных блюза от гитариста Алиаса Думава, и одна песня на бис из репертуара короля блюза Би Би Кинга – публика уже с первых нот узнавала популярные произведения.

Подробнее об этом читайте здесь>>

Гитарное соло в композиции техасца Стиви Рэй Вона Pride And Joy не менее виртуозно исполняли абхазы Алиас Думава и Тамаз Аргун, но голос Эрика Микая звучал намного мужественнее Стиви Рэй Вона.

Публика благодарно приняла и премьеру авторских блюзов на русском языке Алиаса Думава.

"Медляки" зал встречал бурными аплодисментами. Концерт прошел при аншлаге, а преобладание публики в возрасте за 30-35 подтвердило мнение о том, что блюз — все-таки музыка для взрослых.

"Еще одну, — просили из зала, — Red Rocks на бис Би Би Кинга".

И "красные скалы" выполнили просьбу, а благодарные зрители слушали песню стоя, аплодируя, подтанцовывая и подпевая.

На вопрос, как вам понравился концерт, зритель показал ладони: "Я столько хлопал, что руки болят. Молодцы ребята! Растите, развивайтесь! Я думаю, сегодня можно отмечать день рождения абхазского блюза".

Джазовая певица Тамара Воронова пожелала участникам, чтобы лет через 50 про Red Rocks сказали – "Это наша легендарные группа".

По мнению зрителей, состоялось рождение новой "горы" в Абхазии – "Красные скалы". Red Rocks показали новую высокую исполнительскую вершину в блюзе, которую будет нелегко покорить другим.



