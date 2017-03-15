Вечер у "красных скал" в Сухуме: рождение абхазского блюза

Sputnik, Амра Амичба.

Возгласы: "Молодцы!", "Ну надо же!", "Спасибо!", "Браво!" и "Бис!" – таков "урожай" дебютного концерта блюз-группы Red Rocks.

Два часа непрерывной музыки, 18 культовых блюзовых произведений на английском языке Элмора Джеймса, Мадди Уотерса, Эрика Клэптона, Джо Бонамасса и других, четыре русскоязычных блюза от гитариста Алиаса Думава, и одна песня на бис из репертуара короля блюза Би Би Кинга – публика уже с первых нот узнавала популярные произведения. И если бы в этом зале был проведен опрос Sputnik, какую музыку вы предпочитаете, результат опроса был бы предсказуем – блюз, блюз и еще раз блюз.

© Sputnik / Томас Тхайцук Red Rocks: красные скалы рыжего Эрика

"Я давно слушаю блюзовые песни, но не думал, что знатоков и меломанов в Абхазии так много", — с удивлением поделился зритель Андрей. Розиту Герман тоже на концерт в РУСДРАМ привлек именно блюз.

"Это большая редкость и большая удача где-то в Абхазии услышать целый концерт блюзовый, поэтому с огромным удовольствием пришла на этот концерт и ожидаю испытать действительно новые эмоции от приятной музыки", — сказала Розита.

Другой зритель Темур Гургулия, напротив, не поклонник этого жанра, но ценит живое исполнение.

Видео смотрите здесь>>

"Я не большой фанат блюза, хотя я слушаю разные направления: рок, электронную музыку. Но я большой фанат живого звука. Я знаю ребят из группы, Алиас прекрасно играет, Эрик отлично поет. Был уверен, что получу большое удовольствие, тем более они играли классику блюза, которая у всех на слуху", — признался Темур.

© Sputnik / Томас Тхайцук Дебютный концерт группы "Red Rocks"

Вокалист Эрик Микая попросил зрителей не удивляться, что рядом с ним на сцене стоит пюпитр.

"Я не силен в английском. Знаю, но не настолько, чтобы выучить такой огромный материал", — сказал он.

Концертная программа не просто так называлась "Блюз от Чикаго до Сухума". Музыкантам удалось воссоздать атмосферу родины блюза. Эрик Микая в шляпе и темных очках, в стильном костюме с непременным платком в кармане пиджака и голосом, в котором звучали и страдание, и боль, и ирония, и даже горький смех умудренного жизненным опытом человека — ну, чем не блюзмен из Чикаго.

"Я побывал во многих амплуа, но настолько комфортно и гармонично я никогда себя на сцене не чувствовал. В роли исполнителя блюза я нашел себя", — заявил Эрик Микая со сцены.

В группе играют два поколения абхазских музыкантов. Фанат на одной сцене со своим кумиром: когда-то гитарист Алиас Думава ходил на концерты группы, где играл Тамаз Аргун. Теперь они оба в Red Rocks.

"Я до сих пор не могу поверить, что играю вместе с Тамазом. Считаю его самым лучшим гитаристом", — восхищался Думава.

Гитарное соло в композиции техасца Стиви Рэй Вона Pride And Joy не менее виртуозно исполняли абхазы Алиас Думава и Тамаз Аргун, но голос Эрика Микая звучал намного мужественнее Стиви Рэй Вона.

© Sputnik / Томас Тхайцук Дебютный концерт группы "Red Rocks"

Публика благодарно приняла и премьеру авторских блюзов на русском языке Алиаса Думава.

"Я впервые на блюзовом концерте. Английский я не очень понимаю. Но блюзовые песни на русском языке мне понравились. Я поняла, с каким надрывом, чувством и переживаниями поет мужчина, блюзмен об отношениях со своей женщиной", — сказала Асида.

"Медляки" зал встречал бурными аплодисментами. Концерт прошел при аншлаге, а преобладание публики в возрасте за 30-35, подтвердило мнение о том, что блюз — все-таки музыка для взрослых.

"Еще одну, — просили из зала, — Red Rocks на бис Би Би Кинга".

И "красные скалы" выполнили просьбу, а благодарные зрители слушали песню стоя, аплодируя, подтанцовывая и подпевая.

© Sputnik / Томас Тхайцук Дебютный концерт группы "Red Rocks"

На вопрос, как вам понравился концерт, зритель показал ладони: "Я столько хлопал, что руки болят. Молодцы ребята! Растите, развивайтесь! Я думаю, сегодня можно отмечать день рождения абхазского блюза".

"Самое главное, порадовала энергетика ребят, они выложились, и каждый инструмент был слышен отлично", — уверен меломан Темур.

Джазовая певица Тамара Воронова заметила, в начале сомневалась, что зрители выдержат двухчасовую блюзовую программу.

"Очень важно было, что ребята от начала до конца зал держали. Зрители были довольны. И еще в конце вот этот бис. Считаю, что очень хорошо все получилось. Видно было, что ребята много репетировали, они старались. Для них это было что-то такое, что от сердца сделано. Рада, что люди пришли, было столько улыбок, подтанцовок. Думаю, музыканты должны быть довольны, зал был потрясающий. Они первые, кто вынес чисто блюзовое представление на большую сцену.

Певица пожелала участникам, чтобы лет через 50 про Red Rocks сказали – "Это наша легендарная группа".

Вовлеченность зрителей оценил и гитарист группы Алиас Думава.

© Sputnik / Томас Тхайцук Дебютный концерт группы "Red Rocks"

"Зритель вообще фантастический. Такое не мог представить, мы с очень большой опаской подходили. Таких чисто блюзовых концертов не было, после войны в школьные годы помню несколько, тот же "Сан-Себастьян". То, что народ так откликнется, не думали. Благодарю публику, что оказала нам внимание", — отметил Алиас.

Дебютный концерт Red Rocks на сцене РУСДРАМа гендиректор театра Ираклий Хинтба назвал высококультурным мероприятием.

"Это тоже попытка как-то повлиять на вкус людей, улучшить их музыкальный вкус. Это качественная музыка, живой звук. И это абсолютно театральная история. Вы видели, что был полный зал, и все в восторге, значит, мы все правильно сделали", — уверен Хинтба.

По словам вокалиста Эрика Микая, этим концертом музыканты возрождают немного забытую музыкальную культуру в Абхазии.

"Забытую культуру красивой, живой, настоящей музыки, которая дышит, живет, говорит, поет, страдает и радуется. Спасибо всем огромное. Если также публика будет нас поддерживать, мы еще много раз повеселимся", — заверил Микая.

По мнению зрителей, состоялось рождение новой "горы" в Абхазии – "Красные скалы". Red Rocks показали новую высокую исполнительскую вершину в блюзе, которую будет нелегко покорить другим.



