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Впервые во дворце и опере: Лера Адлейба встретилась с Алисой Гицба

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Темы:
Детский вокальный конкурс "Ты супер!" (67)
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(2:45 / 20.11Mb / просмотров видео: 40)
НТВ
НТВ

Конкурсантка нового музыкального шоу "Ты супер!" Валерия Адлейба встретилась с Заслуженной артисткой России, Народной артисткой Абхазии, солисткой Московского музыкального театра "Геликон-Опера" Алисой Гицба в музее-усадьбе "Архангельское".

Валерия Адлейба встретилась в музее-усадьбе «Архангельское» с оперной дивой Алисой Гицба.

"В этом музее мне все так понравилось, все так красиво. Думаю, буду ходить в музеи чаще. Будто переходишь в старинный мир, чувствуешь себя принцессой или императрицей", – сказала Адлейба. 

После концерта знаменитая оперная дива Алиса Гицба дала юной конкурсантке "Ты супер!" бесценные советы.

"Если господь дал тебе талант, то обязательно его нужно развивать, а это большой труд. Выступление – результат большого труда. Выступления бывают разные, не всегда все получается, но нужно быть бойцом и доводить дело до конца", – сказала Гицба.

Первое выступление первого отборочного этапа участницы из Абхазии Валерии Адлейба в рамках международного вокального конкурса "Ты супер!" уже за спиной. Сейчас юная певица готовится новой песней покорить жюри и зрителей во втором туре.

Следить за конкурсантами, их успехами и победами, голосовать за них можно на сайте международного информационного агентства и радио Sputnik, телеканале НТВ и в соцсетях.

Подробнее об этом читайте здесь >>

Темы:
Детский вокальный конкурс "Ты супер!" (67)


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