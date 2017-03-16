Впервые во дворце и опере: Лера Адлейба встретилась с Алисой Гицба

Валерия Адлейба встретилась в музее-усадьбе «Архангельское» с оперной дивой Алисой Гицба.

"В этом музее мне все так понравилось, все так красиво. Думаю, буду ходить в музеи чаще. Будто переходишь в старинный мир, чувствуешь себя принцессой или императрицей", – сказала Адлейба.

После концерта знаменитая оперная дива Алиса Гицба дала юной конкурсантке "Ты супер!" бесценные советы.

"Если господь дал тебе талант, то обязательно его нужно развивать, а это большой труд. Выступление – результат большого труда. Выступления бывают разные, не всегда все получается, но нужно быть бойцом и доводить дело до конца", – сказала Гицба.

Первое выступление первого отборочного этапа участницы из Абхазии Валерии Адлейба в рамках международного вокального конкурса "Ты супер!" уже за спиной. Сейчас юная певица готовится новой песней покорить жюри и зрителей во втором туре.

Следить за конкурсантами, их успехами и победами, голосовать за них можно на сайте международного информационного агентства и радио Sputnik, телеканале НТВ и в соцсетях.

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