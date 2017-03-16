Выходной Валерии после первого триумфа: на оперу в княжеский дворец

Sputnik, Алана Сабеева.

Ежедневные репетиции, занятия по школьным предметам, подготовка к очередному этапу, новая песня. После триумфального выступления в первом этапе музыкального проекта “Ты супер!” график Валерии Адлейба стал еще плотнее и насыщеннее. Но у Леры был выходной и не совсем обычный.

Валерию на свой концерт в музей-усадьбу Архангельское пригласила Заслуженная артистка России, Народная артистка Абхазии, солистка Московского музыкального театра "Геликон-Опера" Алиса Гицба.

До начала концерта Лере провели экскурсию по залам дворца князей Юсуповых. Валерия была очень впечатлена убранством комнат, особенно ей понравились экспозиция "Десерт у князя Юсупова" и бирюзовая спальня князя. Лера призналась, что очень любит сладкое, хотела бы попробовать десерты из экспозиции и полежать на большой княжеской кровати.

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У юной артистки нет времени отдыхать, даже в выходной у нее съемки, во время которых она делится впечатлениями.

“Здесь все очень красиво, все такое старинное. Мне очень понравилось, я решила, что буду ходить в разные музеи. Я почувствовала себя королевой, как будто я живу здесь. Я представляла, что я хожу в красивом платье в большой усадьбе”, — рассказывала Лера.

Валерия с заслуженной артисткой России, народной артисткой Абхазии Алисой Гицба на концерте в музее-усадьбе Архангельское © Sputnik. Алана Сабеева

Лера на экскурсии по залам дворца князей Юсуповых © Sputnik. Алана Сабеева

Валерия Адлейба на концерте Алисы Гицба в музее-усадьбе Архангельское © Sputnik. Алана Сабеева

Валерия с заслуженной артисткой России, народной артисткой Абхазии Алисой Гицба на концерте в музее-усадьбе Архангельское © Sputnik. Алана Сабеева 1 / 4 © Sputnik. Алана Сабеева Валерия с заслуженной артисткой России, народной артисткой Абхазии Алисой Гицба на концерте в музее-усадьбе Архангельское

Во время ожидания выступления Алисы Гицба, Валерия сказала, что скучает по дому и по ребятам, которые выбыли из конкурса и уехали домой. Но у нее появились новые друзья из России, которые помогают не скучать так сильно по дому. Ей очень приятно, что ее так поддерживают на родине.

Алиса и Лера успевают познакомиться до концерта. Внимательно наблюдая за Алисой Гицба из первого ряда, Валерия впервые слушала оперное пение вживую.

После концерта певицам удается недолго пообщаться. Валерия спрашивала Алису Гицба, возможно ли поставить голос в оперном пении, после чего Гицба дала юной певице пару советов.

Валерия призналась, что хотела бы спеть что-нибудь из оперного жанра.

“Раньше мне не очень нравилось оперное пение, но услышав вживую, мне очень-очень понравилось. Алиса Гицба красиво поет. Мне понравились вибрации ее голоса, ее высокие ноты, очень красиво. После того как я с ней пообщалась, я почувствовала такого родного человека. Она дала мне несколько советов и сказала, никогда не сдаваться. Я счастлива, что познакомилась с ней”, — сказала Адлейба.

В свою очередь Алиса Гицба сожалела, что времени пообщаться с Валерией было мало. Гицба не скрывала восхищения Лерой.

“Девочка непростая, глубокая. Видно, что она очень взрослая, несмотря на возраст. Вопросы, которые она задавала, и то, как она слушала ответы, позволяют предположить, что из этой девочки может вырасти хорошая певица, музыкант. Мне кажется, что она очень увлечена тем, что сейчас происходит вокруг нее. Я прошу Бога об одном, чтобы она поняла, что это большой труд, и у нее никогда не опускались крылышки, несмотря на взлеты и падения, которые бывают в жизни”, — отметила она.

Как подчеркнула Алиса Гицба, Абхазия переполнена талантами, и Валерия Адлейба — один из примеров того, насколько талантливая молодежь живет в республике. Она гордится своими соотечественниками. Певица говорит, что каждую субботу ждет выступления “нашей девочки” и желает Лере победить.

Валерия Адлейба, несмотря на свою усталость, улыбается и готова продолжить участвовать в конкурсе с новыми силами и советами.

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Победители онлайн-голосования из стран СНГ и Балтии получат возможность выступить в эфирах радио Sputnik и поделиться секретами жизни на проекте.

Проект "Ты супер!" Международного информационного агентства Sputnik и телеканала НТВ дает шанс талантливым детям, подопечным детских домов и школ-интернатов, а также приемным детям заявить о себе. Его участники — вокалисты из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Украины, Эстонии и Южной Осетии.