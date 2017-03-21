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Работа в полном разгаре: ЦИК рассказал о готовности ко второму туру выборов

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Темы:
Выборы в Парламент Абхазии (129)
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Sputnik / Томас ТхайцукБадри Есиава
© Sputnik / Томас Тхайцук Бадри Есиава

Пресс-конференция о готовности ЦИК Абхазии ко второму туру выборов в Народное Собрание.

Работа ЦИК сейчас в полном разгаре, и ждать каких-то глобальных изменений в том, как пройдет второй тур выборов в Народное Собрание Абхазии в сравнении с первым, не стоит, заявил председатель Центральной избирательной комиссии республики Тамаз Гогия. 

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"Разработан календарный план мероприятий, которому следует ЦИК Абхазии, и мы надеемся, что в ходе вторых выборов в Парламент никаких эксцессов не будет", — сказал Гогия. 

Он добавил, что победителем во втором туре выборов признается кандидат, который наберет больше голосов вне зависимости от количества пришедших на выборы избирателей.

Второй тур выборов в Парламент Абхазии пройдет в 22 округах страны 26 марта. Гогия сказал, что кандидатам не требуются дополнительные документы и запросы в ЦИК.

Первый тур выборов в Парламент Абхазии прошел 12 марта. По его итогам, в 22 округах 26 марта состоится второй тур, а в одном округе будет повторное голосование, назначенное на 14 мая.


Темы:
Выборы в Парламент Абхазии (129)
Теги:
Абхазия


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