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Голосование на избирательном участке

ЦИК надеется, что второй тур парламентских выборов будет без эксцессов

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Выборы в Парламент Абхазии (126)
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Пресс-конференция о готовности Центральной избирательной комиссии ко второму туру выборов в Народное Собрание - Парламент Абхазии прошла на площадке АГТРК во вторник 21 марта.

СУХУМ, 21 — Sputnik, Бадри Есиава. ЦИК выразил надежду на то, что в ходе второго тура выборов в Парламент Абхазии никаких эксцессов не будет, об этом заявил на пресс-конференции председатель Центризбиркома Абхазии Тамаз Гогия во вторник 21 марта.

"Работа ЦИК сейчас в полном разгаре. Ждать каких-то глобальных изменений в том, как пройдет второй тур в сравнении с первым, не стоит. Разработан календарный план мероприятий, которому мы следуем", — отметил Гогия. 

На второй тур выборов в Народное Собрание международные наблюдатели не приглашены, добавил глава ЦИК. 

Второй тур выборов в Парламент Абхазии пройдет в 22 округах страны 26 марта. Гогия сказал, что кандидатам не требуются дополнительные документы и запросы в ЦИК.

Первый тур выборов в Парламент Абхазии прошел 12 марта. По его итогам, в 22 округах 26 марта состоится второй тур, а в одном округе будет повторное голосование, назначенное на 14 мая.


Темы:
Выборы в Парламент Абхазии (126)
Теги:
Абхазия


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