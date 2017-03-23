Лондон переживает самый кровавый теракт с 2005 года

СУХУМ, 23 мар – Sputnik. Во время произошедшего в среду днем теракта в лондонском районе Вестминстер, четыре человека погибли, сорок ранены сам террорист ликвидирован полицией, передает РИА Новости.

Однако премьер Британии Тереза Мэй заявила, что уровень террористической угрозы в стране повышать не будет.

Теракт 22 марта 2017 года стал самым кровавым в Великобритании после терактов 7 июля 2005 года.

ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ © REUTERS/ Toby Melville Теракт произошел возле британского Парламента: есть жертвы

Теракт произошел в 14.40 по местному времени (17.40 мск) в одном из самых популярных у туристов мест города: машина, ехавшая по Вестминстерскому мосту, съехала на тротуар, сбила несколько человек, доехала до здания парламента, где ее остановила полиция. Злоумышленник ударил ножом полицейского, который позднее скончался. Самого предполагаемого террориста застрелил другой сотрудник полиции.

По словам премьер-министра Мэй, место для теракта было выбрано не случайно. "Место террористы выбрали не случайно: именно там, в самом сердце нашей столицы, собираются люди самых разных вероисповеданий и культур, чтобы прославлять наши общие ценности демократии и свободы слова, возле здания древнейшего парламента", — сказала премьер, выступая с обращением к нации.

После теракта полицией были оцеплены здание парламента и резиденция премьер-министра, остановлено колесо обозрения "Лондонский глаз", закрыта станция метро "Вестминстер", остановлено движение на близлежащих улицах.

Сведения, появлявшиеся в СМИ, противоречили друг другу: сначала речь шла о стрельбе, потом о резне, потом выяснилось, что стрельбы на Вестминстерском мосту не было. Не сразу было понятно, о скольких инцидентах идет речь и сколько было злоумышленников.

Эти вопросы в районе 18 часов прояснил замглавы столичной полиции Лондона Марк Роули. "Мы надеялись, что этого никогда не случится, но это, к сожалению, стало реальностью", — сказал он в своем первом заявлении для прессы.

"Число раненых составляет сорок человек, среди них некоторые получили тяжелые ранения, пять человек погибли, в том числе полицейский из подразделения по охране диппредставительств Кит Палмер", — отметил Роули в среду поздно вечером.

Роули также сообщил, что теракт у здания парламента в Лондоне совершил один человек. По его словам, он может быть связан с международным терроризмом, однако пока расследование находится на ранней стадии. "Мы располагаем информацией только об одном человеке. Однако в рамках мер предосторожности в ближайшее время видимое присутствие полиции в Лондоне усилится, в том числе, на транспорте", — заявил он.

Премьер-министр сообщила, что уровень террористической угрозы останется прежним.

"Уровень террористической угрозы останется серьезным. Он не будет повышаться", — сказала Мэй после экстренного заседания чрезвычайного комитета COBRA, в который входят представители правительства, полиции и спецслужб.

ЖИЗНЬ ВОССТАНАВЛИВАЕТСЯ

На данный момент Вестминстерский мост остается закрыт, там по-прежнему наблюдается большое скопление полицейских машин. Однако оцепление со здания парламента уже снято, парламентарии, сотрудники и туристы, среди которых множество школьников, разъехались по домам.

© AFP/ DIRK WAEM / BELGA Крупные теракты в мире в 2015-2016 годах

Парламент возобновит работу уже в четверг, как и парламент Шотландии, прервавший сегодняшние дебаты по вопросу о новом референдуме о независимости и перенесший голосование по этому поводу на более позднюю дату.

"Завтра парламент соберется как всегда, и мы все соберемся вместе, и все, кто приехал в наш город, пойдут по своим делам, они выйдут из отелей и пойдут по нашим улицам, и будут жить своей жизнью, не сдаваясь перед терроризмом и не позволяя голосу ненависти разобщить нас", — сказала Мэй.

Станция "Вестминстер" открылась для пересадок, однако входы и выходы пока закрыты.

В других центральных районах города все спокойно: люди сидят в ресторанах, пьют пиво в пабах, театры и клубы работают, транспорт функционирует нормально, хотя пробки в центре чуть больше, чем обычно.

НЕИЗВЕСТНЫЕ ПОДРОБНОСТИ

По ходу дела выясняются новые подробности происходящего. Появились первые предположения о личности террориста. Как сообщила в среду вечером газета Independent, подозреваемого в совершении теракта якобы зовут Абу Иззадин, и он уже провел некоторое время в тюрьме за пособничество террористической деятельности.

"Иззадин, давно известный властям из-за своих связей с терроризмом, провел некоторое время в тюрьме за сбор средств, подстрекательство и прославление терроризма", — написало издание.

В то же время американский телеканал ABC со ссылкой на адвоката Иззадина утверждает, что тот еще находится в тюрьме. Скотланд-Ярд заявил, что личность преступника на данном этапе раскрывать не собирается.

Стали известны некоторые подробности гибели полицейского. Оказалось, что второй замминистра иностранных дел Великобритании Тобиас Элвуд, в прошлом армейский офицер, пытался оказать первую помощь раненому, начав делать ему искусственное дыхание. Усилия парламентария, впрочем, оказались напрасными: полицейский, который не был вооружен во время нападения на него, скончался от тяжелых ран. Скотланд-Ярд в знак траура приспустил флаг над своим главным офисом.

Постепенно проясняется, кто пострадал во время теракта. Уже известно, что среди раненых есть три французских школьника. Россиян среди тех, кого затронул теракт, по последним данным, нет.

ТЕРАКТЫ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ

Лондон знаком с терроризмом не понаслышке. Уже после подписания в 1998 году Белфастского соглашения, завершившего длительный период кровавых "волнений" в Северной Ирландии, в Великобритании произошло несколько терактов.

Самый кровавый произошел утром 7 июля 2005 года в Лондоне, когда террористы-смертники произвели три взрыва в метро и один в автобусе. Тогда погибли 52 человек, более 700 были ранены.

Все смертники — Мухаммед Сидик Хан, Шехзад Танвир, Хасиб Хусейн и Джермейн Линдси — были гражданами Великобритании.

В мае 2013 года британцы Майкл Адеболаджо и Майкл Адебовале убили в Лондоне британского военнослужащего Ли Ригби. Исламисты приговорены к пожизненному заключению.

К террористическим актам иногда причисляется убийство 16 июня 2016 года депутата Джо Кокс. Ее убийцей оказался британец Томас Мэйр, связанный с ультраправыми организациями. Он приговорен к пожизненному сроку заключения без права подачи прошения о помиловании.