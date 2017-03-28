Следующий бой в мае: победитель "Гладиаторов ринга" рассказал о победе

На боксерском шоу "Гладиаторы ринга" в субботу 25 марта в Анапе абхазский спортсмен Батал Чежия победил москвича Фуада Мурадова. Поединок проходил в полутяжелом весе до восьмидесяти килограммов. Победу Чежия жюри присудило единогласно после четырех раундов. Финансовую поддержку поездки абхазского спортсмена на турнир оказала Ассоциация предпринимателей Абхазии. Организатором стал менеджер спортсмена Роман Качарава.

Батал Чежия объяснил, что подготовка к бою шла полтора месяца, заниматься же боксом он начал в 2008 году.

По словам президента Федерации профессионального бокса Абхазии Алика Карди оглы, профессиональный бокс в разы сложнее любительского, и победы Абхазии в этом виде спорта только начинаются. Цель федерации – вырастить чемпиона мира. Пока таковых в Абхазии нет.

Сейчас после побед Саида Смыр и Батала Чежия у населения Абхазии проснулся интерес к боксу. Родители все чаще приводят детей в спортивные секции.

Следующий бой Батал Чежия проведет в Ростове в мае. Тренироваться спортсмен будет в Абхазии, планируется один выезд на спарринги в Россию.

Выступают Смыр и Чежия под абхазским флагом. Как рассказал Карди оглы, проблем из-за этого пока не было.

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