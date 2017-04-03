Военную хронику о Битве за Кавказ показали школьникам Сухума

Учащимся сухумской средней школы №2 рассказали об истории Битвы за Кавказ в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в музее Боевой Славы имени Владислава Ардзинба в понедельник 3 апреля.

Первый немецкий солдат вступил на абхазскую землю 14 августа 1942 года, в этот день спустя 50 лет началась Отечественная война 1992-1993 годов, рассказал историк Николай Медвенский.

"Это было на Клухорском перевале, немцы наносили удар по трем направлениям, они ставили цель перейти Главный Кавказский хребет, прорваться к побережью Черного моря, овладеть Сухумом, Гагрой, Гудаутой, выйти в Грузию и далее уже соединиться с турецкой группировкой, которая была сосредоточена на побережье", — добавил он.

По его словам, главной целью немецких войск был выход к нефтяным месторождениям в Баку и Грозном. Если бы им удалось одержать победу в горах Кавказа, то это могло закончиться катастрофой, заметил он.

Николай Медвенский представил школьникам Нину Малышеву, которая ранее работала в Бзыбской средней школе №2. Она руководила историко-патриотическим кружком "Красные следопыты". Ее поисковый отряд стал искать участников Битвы за Кавказ к 40-летию Победы в 1985 году.

"Предстояло 40-летие Победы, и мы много думали о том, как сделать что-нибудь интересное", — рассказала Малышева.

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