Министр внутренних дел ответил на заявление Базильского

Управление собственной безопасности не имело результатов работы, сказал министр внутренних дел Абхазии Аслан Кобахия на пресс-конференции в среду 5 апреля.

"Те ребята (сотрудники УСБ – ред.), которые давали брифинг, — это люди, которые непосредственно отвечают за правопорядок внутри МВД. Красиво говорить — это одно, но должны быть результаты. Когда человек приходит на брифинг, он должен говорить, что за время моей деятельности разоблачил нерадивых сотрудников, столько материалов я послал в прокуратуру, столько-то арестованы, столько-то уволены, вот тогда работа этого подразделения будет понятна министру и обществу", — добавил он.

Министр благодарен, что сотрудники Управления внутреннего контроля и расследований сами написали заявления об уходе, исходя из того, что их работа не имела результатов.

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