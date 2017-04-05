МВД Абхазии: УСБ не имеет результатов работы

СУХУМ, 5 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Управление собственной безопасности не имело результатов работы, сказал министр внутренних дел Абхазии Аслан Кобахия на пресс-конференции в среду 5 апреля.

"Те ребята (сотрудники УСБ – ред.), которые давали брифинг, - это люди, которые непосредственно отвечают за правопорядок внутри МВД. Красиво говорить — это одно, но должны быть результаты. Когда человек приходит на брифинг, он должен говорить, что за время моей деятельности разоблачил нерадивых сотрудников, столько материалов я послал в прокуратуру, столько-то арестованы, столько-то уволены, вот тогда работа этого подразделения будет понятна министру и обществу", — добавил он.

Министр благодарен за то, что сотрудники Управления внутреннего контроля и расследований сами написали заявления об уходе, исходя из того, что их работа не имела результатов.

© Sputnik. Бадрак Авидзба Игорь Базильский: мотивом ухода из МВД стала ликвидация УСБ

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"Есть поручение президента. СГБ и МВД в ближайшее время будет создано управление, которое непосредственно будет отвечать за внутреннюю безопасность в МВД", — отметил Кобахия.

Новое ведомство будет двойного подчинения – Министерству внутренних дел и Службе государственной безопасности, сообщил министр.

Кобахия заявил, что бывший начальник УСБ Игорь Базильский за короткое время дослужился до чина подполковника милиции, не имея особых заслуг для этого.

"В структуре МВД очень много управлений, которые мы обязательно будем сокращать. Я недоволен не только УСБ, но и другими отделами", — сказал Аслан Кобахия.

3 апреля весь состав Управления собственной безопасности МВД Абхазии в количестве восьми человек написали заявления об уходе.

На брифинге в среду 5 апреля бывший начальник УСБ Игорь Базильский, комментируя свое решение об увольнении, заявил, что министр внутренних дел Аслан Кобахия ликвидировал Службу собственной безопасности подчинив ее Управлению по воспитательной работе.