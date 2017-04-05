00:21 06 Апреля 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 13°C
Прямой эфир
Поиск
Глава МВД Аслан Кобахия

МВД Абхазии: УСБ не имеет результатов работы

© Sputnik / Илона Хварцкия
В Абхазии
Получить короткую ссылку
174145

Министр внутренних дел Абхазии Аслан Кобахия подписал рапорты об увольнении восьмерых сотрудников Управления внутреннего контроля и расследований.

СУХУМ, 5 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Управление собственной безопасности не имело результатов работы, сказал министр внутренних дел Абхазии Аслан Кобахия на пресс-конференции в среду 5 апреля.

"Те ребята (сотрудники УСБ  – ред.), которые давали брифинг,  - это люди, которые непосредственно отвечают за правопорядок внутри МВД. Красиво говорить — это одно, но должны быть результаты. Когда человек приходит на брифинг, он должен говорить, что за время моей деятельности разоблачил нерадивых сотрудников, столько материалов я послал в прокуратуру, столько-то арестованы, столько-то уволены, вот тогда работа этого подразделения будет понятна министру и обществу", — добавил он.

Министр благодарен за то, что сотрудники Управления внутреннего контроля и расследований сами написали заявления об уходе, исходя из того, что их работа не имела результатов.

Начальник управления собственной безопасности МВД Абхазии Игорь Базильский
© Sputnik. Бадрак Авидзба
Игорь Базильский: мотивом ухода из МВД стала ликвидация УСБ

Видео об этом смотрите здесь >>

"Есть поручение президента. СГБ и МВД в ближайшее время будет создано управление, которое непосредственно будет отвечать за внутреннюю безопасность в МВД", — отметил Кобахия.

Новое ведомство будет двойного подчинения  – Министерству внутренних дел и Службе государственной безопасности, сообщил министр.

Кобахия заявил, что бывший начальник УСБ Игорь Базильский за короткое время дослужился до чина подполковника милиции, не имея особых заслуг для этого.

"В структуре МВД очень много управлений, которые мы обязательно будем сокращать. Я недоволен не только УСБ, но и другими отделами", — сказал Аслан Кобахия.

3 апреля весь состав Управления собственной безопасности МВД Абхазии в количестве восьми человек написали заявления об уходе. 

На брифинге  в среду 5 апреля бывший начальник УСБ Игорь Базильский, комментируя свое решение об увольнении, заявил, что министр внутренних дел Аслан Кобахия ликвидировал Службу собственной безопасности подчинив ее Управлению по воспитательной работе.



Главные темы

  • Школьники на уроке
    Звонок деду: на кого рассчитаны школьные задания

    Институт педагогики Абхазии разрабатывает методику и учебники специально для школ Абхазии, но почему родители жалуются, что задания слишком сложны для детей, особенно первоклашек, попыталась разобраться корреспондент Sputnik.

    44
  • Отдых в Гаграх
    Минтуризма: можно передать пляжи в пользование на конкурсной основе

    Подготовку к летнему сезону 2017 года и решение проблем в области туризма обсудили на заседании Общественной палаты Абхазии с участием руководства Сухума, представителей Минтуризма, ТПП Абхазии, ГАИ и МЧС Абхазии в среду 5 апреля в Сухуме.

    75
  • Абхазская виза.
    Тания о визах для туристов: не стоит паниковать

    Президент "Абхазского союза туризма" Анна Калягина заявила о возможном возникновении проблем с оформлением виз для иностранных граждан на границе по реке Псоу в течение курортного сезона 2017 года в среду 5 апреля.

    361

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Герой Абхазии, генерал-лейтенант Гиви Агрба
Война и мир Камуговича: кадры памяти
Дети в поддержку Валерии Адлейба
Ну и мощный голос: маленькие фанаты поддержали Валерию Адлейба
Теракт в метро в Санкт-Петербурге
Взрыв в метро Санкт-Петербурга

Соцсети

Sputnikabkhazia