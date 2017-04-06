Жительница дома в Санкт-Петербурге, где обезвредили бомбу

Ранее сообщалось, что в среду около 5.00 мск сотрудниками УФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области в жилом помещении дома 22 корпус 1 по Товарищескому проспекту был обнаружен предмет, по предварительным оценкам, представляющий взрывную опасность. Жители близлежащих квартир были эвакуированы.

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"В жилом помещении по адресу Товарищеский проспект, дом 22-1 обнаружено самодельное взрывное устройство. В настоящее время указанное взрывное устройство обезврежено, угроза его подрыва полностью устранена", — сказал собеседник.

По его словам, на месте обнаружения СВУ продолжается работа сотрудников ФСБ, МВД и Следственного комитета России.