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Усиление мер безопасности в Санкт-Петербурге

Жилой дом в Петербурге эвакуирован

© Sputnik. Анатолий Медведь
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В Невском районе Петербурга из-за обнаружения опасного предмета частично эвакуирован жилой дом.

СУХУМ, 6 апр — Sputnik. Сотрудниками УФСБВ в Санкт-Петербурге частично эвакуирован жилой дом из-за обнаружения опасного предмета в четверг рано утром, сообщил представитель пресс-службы ведомства, передает РИА Новости.

"В результате реализации ряда оперативно-разыскных мероприятий около 05:00 сотрудниками УФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области в жилом помещении по адресу Товарищеский проспект, дом 22 корпус 1 обнаружен предмет, по предварительным оценкам, возможно, представляющий взрывную опасность. В настоящее время жители близлежащих квартир эвакуированы", — сказал собеседник.

Представитель ведомства добавил, что в настоящее время во взаимодействии с сотрудниками органов внутренних дел проводятся первоочередные мероприятия по установлению природы обнаруженного предмета и его нейтрализации.



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