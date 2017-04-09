Столкновение электрички и пассажирского поезда. Кадры с места ЧП

В результате происшествия более 30 человек получили ранения. Смотрите на видео, как спасатели исследовали искорёженные вагоны.
Подробнее об этом читайте здесь>>
В результате происшествия более 30 человек получили ранения. Смотрите на видео, как спасатели исследовали искорёженные вагоны.
Подробнее об этом читайте здесь>>
В Абхазии на избирательном участке № 76 по выборам президента Южной Осетии и переименованию республики ожидаются около 50 избирателей.
Прямая трансляция со старта второго тура международного вокального конкурса "Ты супер!" — совместного проекта международного информационного агентства Sputnik и телеканала НТВ.
Ветерану Великой Отечественной войны 1941-1945 годов Арсену Чакряну исполнилось 100 лет.
Соединенные Штаты манипулируют статьями устава ООН и прикрываются борьбой с терроризмом, заявил зампостпреда РФ при ООН Владимир Сафронков в ходе экстренного заседания Совбеза по Сирии.
Верующие Абхазии отметили Вход Господень в Иерусалим в воскресенье 9 апреля, в Благовещенском соборе Сухума.
В Посольстве Южной Осетии в Абхазии открыт избирательный участок № 76 по выборам президента Южной Осетии и проведению референдума.
В студии радио Sputnik глава администрации Ткуарчалского района Аида Чачхалия рассказала о приближающемся юбилее и завершении ряда работ по Комплексному плану развития.