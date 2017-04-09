Столкновение электрички и пассажирского поезда. Кадры с места ЧП

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Вербное воскресенье: глава Абхазской Церкви отчитал прихожан Верующие Абхазии отметили Вход Господень в Иерусалим в воскресенье 9 апреля, в Благовещенском соборе Сухума. 296

Президента Южной Осетии выбирают в Абхазии В Посольстве Южной Осетии в Абхазии открыт избирательный участок № 76 по выборам президента Южной Осетии и проведению референдума. 157