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Столкновение электрички и пассажирского поезда. Кадры с места ЧП

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(1:24 / 11.53Mb / просмотров видео: 207)
RUPTLY
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Подмосковная электричка после резкого торможения столкнулась с поездом дальнего следования Москва – Брест.

В результате происшествия более 30 человек получили ранения. Смотрите на видео, как спасатели исследовали искорёженные вагоны.

Подробнее об этом читайте здесь>>

 



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