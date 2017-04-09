10:28 09 Апреля 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 8°C
Прямой эфир
Поиск
Столкновение пассажирского поезда и электрички на западе Москвы

Электричка столкнулась с поездом в Москве, десятки пострадавших

© Sputnik. Илья Питалев
В мире
Получить короткую ссылку
96 0 0

В железнодорожном инциденте на западе Москвы столкнулись поезд дальнего следования и пустая электричка.

СУХУМ, 9 апр — Sputnik. В субботу в 22.16 на перегоне Фили — Кунцево Белорусского направления Московской железной дороги машинист электрички №6919 Москва — Усово экстренно затормозил, чтобы избежать наезда на человека, сообщили в РЖД, передает РИА Новости. 

Из-за нештатной ситуации была нарушена система торможения, электричка самопроизвольно поехала в обратную сторону и столкнулась со стоящим на перегоне Фили – Кунцево пассажирским поездом №3 Москва – Брест, говорится в сообщении.

В результате с рельсов сошли два вагона электрички и секция локомотива пассажирского поезда, пояснили в РЖД. Представитель МЧС в свою очередь рассказал, что были повреждены четыре вагона электрички и локомотив поезда дальнего следования.

Вагон электрички разорвало пополам от столкновения с поездом дальнего следования на западе Москвы, сообщает источник.

  • Столкновение пассажирского поезда и электрички на западе Москвы
    Столкновение пассажирского поезда и электрички на западе Москвы
    © Sputnik. Илья Питалев
  • Столкновение пассажирского поезда и электрички на западе Москвы
    Столкновение пассажирского поезда и электрички на западе Москвы
    © Sputnik. Илья Питалев
  • Столкновение пассажирского поезда и электрички на западе Москвы
    Столкновение пассажирского поезда и электрички на западе Москвы
    © Sputnik. Илья Питалев
  • Столкновение пассажирского поезда и электрички на западе Москвы
    Столкновение пассажирского поезда и электрички на западе Москвы
    © Sputnik. Илья Питалев
  • Столкновение пассажирского поезда и электрички на западе Москвы
    Столкновение пассажирского поезда и электрички на западе Москвы
    © Sputnik. Илья Питалев
1 / 5
© Sputnik. Илья Питалев
Столкновение пассажирского поезда и электрички на западе Москвы

"В поезде находились 455 пассажиров и поездная бригада, в электропоезде — машинист, его помощник и два контролера", — сообщила представитель московского межрегионального следственного управления на транспорте СК Татьяна Морозова.

Представитель Всероссийского центра медицины катастроф Игорь Радченко рассказал, что в больницах остаются 12 человек. "За помощью обратились 28 человек, в том числе пять детей", — сказал он и добавил, что изначально врачи госпитализировали 13 человек, среди которых два ребенка.

Президент России Владимир Путин поручил принять все необходимые меры после столкновения пассажирского поезда и электрички в Москве, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Богослужение в праздник Благовещения в кафедральном соборе в Сухуме
Благовещение в Абхазии
Кадры награждения ветерана ВОВ Арсена Чакряна
Орден на столетний юбилей. Кадры награждения ветерана ВОВ
Обзор цен на рынке Сухума
Обзор цен на Сухумском рынке

Соцсети

Sputnikabkhazia