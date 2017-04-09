19:28 09 Апреля 2017
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Кадры с места взрыва в египетской церкви

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(0:34 / 3.94Mb / просмотров видео: 95)
RUPTLY
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Мощный взрыв прогремел в воскресенье утром в крупнейшей церкви египетского города Танта во время церковной службы.

В египетском городе Танта произошел взрыв, погибли 25 человек. Взрыв осуществил смертник.

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