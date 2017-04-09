Кадры с места взрыва в египетской церкви

Памятник рабочему шахтеру встречает у въезда в город как напоминание о былой мощи индустриального города. Кто сегодня живет в Ткуарчале, о чем они мечтают и за что горожане любят свой Ткуарчал, в опросе корреспондентов Sputnik Амры Амичба и Томаса Тхайцук.