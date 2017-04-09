Смертник осуществил взрыв в египетской церкви

СУХУМ, 9 апр – Sputnik. В египетском городе Танта произошел взрыв, погибли 25 человек. Взрыв осуществил смертник, сообщает новостной портал "Аль-Ахрам".

"Человек 30-35 лет в коричневом пиджаке и галстуке, черных ботинках зашел в церковь, прошел до первого ряда церкви и сразу привел в действие пояс смертника", — сообщает источник.

Мощный взрыв прогремел в воскресенье утром во время церковной службы в церкви города Танта провинции Гарбия в Египте. По предварительной информации, взрывное устройство большой мощности было заложено в церкви в зале для молящихся. По данным египетских СМИ, погибли не менее 25 человек, пострадали, по разным данным, от 50 до 70. По имеющейся информации, за взрывом в церкви последовал взрыв в районе городского полицейского тренировочного центра. Там, по данным египетских СМИ, погиб один полицейский. Другие СМИ опровергают информацию о втором взрыве.

Следователи изъяли записи с камер видеонаблюдения, район взрыва оцеплен.

Президент страны Абдель Фаттах ас-Сиси распорядился открыть военные госпитали для приема пострадавших в результате этого взрыва.