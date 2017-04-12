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Молитвы на абхазском и крещение: паломники из Абхазии окунулись в реку Иордана

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Темы:
Великий пост и Пасха 2017 (30)
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(1:23 / 10.16Mb / просмотров видео: 6)
SputnikРада Ажиба
© Sputnik. Рада Ажиба

Около 30 абхазских паломников отправились в Иерусалим накануне Пасхи. Вместе с тысячами паломников со всего мира в реку Иордан окунулись и абхазские пилигримы.

Подробнее об этом читайте здесь >>

Темы:
Великий пост и Пасха 2017 (30)


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Молитвы на абхазском и крещение: паломники из Абхазии окунулись в реку Иордана
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