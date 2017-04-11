Паломница из Абхазии: отрадно принять крещение в реке Иордан

ИЕРУСАЛИМ, 11 апр — Sputnik, Роберт Джопуа. Абхазская паломница Асида Багателия приняла крещение в водах Иордана, об этом с места события сообщил корреспондент Sputnik Роберт Джопуа.

"Это благодать — находиться на этой земле. Вдвойне отрадно принять крещение в водах Иордана, где крестился сам Спаситель", — сказала Багателия.

По словам отца Станислава, который паломничает с абхазской группой, крещение — всегда для человека второе рождение.

"Представьте себе, что среди нас родился новый человек. И мы радуемся появлению на свет новой христианской души, ликуем и веселимся", — подчеркнул священник.

© Sputnik. Роберт Джопуа Паломники из Абхазии встретились с патриархом Иерусалимским Феофилом III

Он также сказал, что эта местность, где был крещен Господь, называется Вифавара.

"В этом месте дважды в год освящается великим чином сам Иордан, который сподобился принять в свои воды Спасителя, накануне Пасхи, для того чтобы те паломники, которые приехали на Святую землю, могли окунуться в святые воды Иордана. Для этого иерусалимский архиерей великим чином освящает воду, и все, кто приезжает сюда на Пасху, предварительно в этой воде очищаются и освящаются, чтобы встретить светлый праздник с чистой душой, очищенной совестью и с просветленным сердцем", — отметил священнослужитель.

Вместе с тысячами паломников со всего мира в реку Иордан окунулись и абхазские пилигримы.

В понедельник 10 апреля абхазские паломники встретились с патриархом Иерусалимским Феофилом III. Патриарху Иерусалимскому вручили картину с изображением мужского монастыря в Новом Афоне. Патриарх обещал помолиться за Абхазию, ее жителей и руководство страны. Паломники из Абхазии также побывали в гостях у черкесов, проживающих в населенном пункте Кфар-Кама в Северном округе Израиля. Им показали музей, в котором хранится очень много экспонатов, оставшихся от предков черкесов, ныне проживающих в Израиле.

В воскресенье 9 апреля, паломническая группа абхазских верующих посетила Кану Галилейскую, откуда был родом апостол Симон Кананит. Именно на свадьбе Симона Кананита Господь совершил свое первое чудо, превратив воду в вино. По словам абхазских паломников, быть на этой земле большая радость, потому что Симон Кананит просветил абхазов Благой вестью.

© Sputnik. Роберт Джопуа Паломники из Абхазии совершили крестный ход к гробнице Лазаря

В день Воскрешения Иисусом Христом праведного Лазаря в субботу 8 апреля абхазские паломники совершили два крестных хода. Первый крестный ход был совершен в Вифании, второй от Виффагии к Иерусалиму. В Лазареву субботу, которая еще называется "малой Пасхой", Церковь вспоминает, как Иисус Христос воскресил из мертвых своего друга Лазаря, скончавшегося за четыре дня до этого события.

В первый день пребывания в Иерусалиме, в праздник Благовещения 7 апреля, паломники посетили Храм Гроба Господня.

Около 30 абхазских паломников отправились в Иерусалим накануне Пасхи. Молебен о путешествующих состоялся в кафедральном соборе Сухума перед отъездом паломников в Иерусалим.

Настоятель храма Ильи пророка в поселке Агудзера иерей Далмат (Гопия), который, как и в прошлом году возглавил группу абхазских паломников, отметил, что посещение Иерусалима — это большое счастье для каждого православного.

Абхазские паломники планируют в канун Пасхи привезти из Иерусалима в республику частицу Благодатного огня. Как и в прошлом году, поездку в Иерусалим организовывает Фонда имени Святого Апостола Симона Кананита и Святого мученика Евстафия Апсильского. Финансовую поддержку Фонду оказали меценаты Беслан Эшба, Юрий Алания, Михаил Чалмаз и администрация Сухума.