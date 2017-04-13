Птичье новоселье: в Сухумском ботсаду показали вольеры для павлинов и лебедей

Вольеры небольшие, в лебедином – маленький прудик. Но, по словам директора Института ботаники Академии наук Абхазии Эдуарда Губаз, это только начало. Сначала завезут по одной паре павлинов и лебедей, потом закупят фазанов, а, когда у птиц появится потомство, пруд и вольеры будут расширять. В идеале – создать условия, чтобы птицы гуляли по всему саду. Пока этому мешают проникающие на территорию собаки.

Первые появятся в саду в мае, сотрудникам осталось построить для них домики и встречать новых обитателей сада.

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