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Птичье новоселье: в Сухумском ботсаду показали вольеры для павлинов и лебедей

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(1:03 / 7.51Mb / просмотров видео: 5)
SputnikВладимир Бегунов
© Sputnik. Владимир Бегунов

В мае в Сухумском ботаническом саду появятся павлины и лебеди, вольеры и небольшой пруд для них уже построены.

Вольеры небольшие, в лебедином – маленький прудик. Но, по словам директора Института ботаники Академии наук Абхазии Эдуарда Губаз, это только начало. Сначала завезут по одной паре павлинов и лебедей, потом закупят фазанов, а, когда у птиц появится потомство, пруд и вольеры будут расширять. В идеале – создать условия, чтобы птицы гуляли по всему саду. Пока этому мешают проникающие на территорию собаки.

Первые появятся в саду в мае, сотрудникам осталось построить для них домики и встречать новых обитателей сада.

Подробнее об этом читайте здесь >>



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