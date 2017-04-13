Новоселье в мае: в Сухумском ботсаду появятся лебеди и павлины

Sputnik, Владимир Бегунов.

Как рассказывает директор Института ботаники Академии Наук Абхазии Эдуард Губаз, идея поселить в саду птиц пришла ему в голову на одной из международных научных конференций.

"В Королевском ботаническом саду Лондона и ботсаду Минска масса птиц, они гуляют без вольеров, — говорит Эдуард Губаз. – Это настолько красиво, возникает ощущение, что попал в сказочную страну".

По словам директора Института ботаники, в Сухумском ботаническом саду пока сказочную страну, где павлины гуляют по аллеям, создать не получится, это в планах.

"К нам на территорию часто проникают собаки, пока птиц будем содержать в вольерах", — объясняет Губаз.

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Пока руководство Сухумского ботсада построило два небольших вольера для павлинов и лебедей. В лебедином – маленький прудик. Потом его собираются расширять. Планируют купить по одной семье этих птиц. В планах еще – фазаны. Приобретать собираются в Абхазии.

"У нас в республике есть семья, которая занимается разведением павлинов, — говорит ученый. — Не получится с ними договориться, придется завозить из России, но перевозить птиц через границу сложно. Лебедей же в Абхазии купить не проблема".

Как заверяет руководство ботанического сада, павлинов и лебедей посетители смогут увидеть уже в мае. Сейчас осталось построить домики для птиц и завести самих павлинов с лебедями.

"Наш сад посещает много детей, думаю, птицы украсят сад и детям понравятся", — сказал Губаз.

По словам директора Института ботаники АНА, в 2016 году Сухумский ботанический сад посетило 53 тысячи человек, хотя в 2015 году было 60 тысяч.

Эдуар Губаз падение показателей связывает с тем, что больше туристов оседает в Гагре, Пицунде и Новом Афоне, а в Сухуме бывают наездами.

Снегопады этой зимы повредили много растений в саду. Погибла араукария — хвойное растение из Южной Америки. Сейчас сотрудники сада высевают ее семена, чтобы этот вид не исчез в саду окончательно.

Сухумский ботанический сад — один из старейших ботанических садов на Кавказе. Основан в 1838 году. На площади более тридцати гектаров произрастают почти пять тысяч видов и сортов деревьев, кустарников, травянистых растений.