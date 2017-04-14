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Ясельный период: в Сухумском питомнике показали новорожденных обезьян

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(0:48 / 6.63Mb / просмотров видео: 41)
SputnikВладимир Бегунов
© Sputnik. Владимир Бегунов

В Сухумском обезьяньем питомнике с начала года родилось десять детенышей разных видов.

Период рождения детенышей у обезьян длится с марта по июнь в зависимости от вида. 

Мама носит малыша, прижимая лапой к животу, а он крепко держится за нее, ищет грудь. 

Обезьяны держат детенышей при себе до трех месяцев. Потом у малышей прорежутся все зубы, они начнут сами ходить по вольеру, пробовать разный корм. Но в случае опасности еще несколько месяцев бегают к матери, ища защиты. Годовалые обезьянки уже становятся полноценными членами общества.

Сезон мам в питомнике продолжается. Обезьяньи ряды будут пополняться еще два месяца.

Подробнее об этом читайте здесь >>



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