Ясельный период: в Сухумском питомнике показали новорожденных обезьян

Период рождения детенышей у обезьян длится с марта по июнь в зависимости от вида.

Мама носит малыша, прижимая лапой к животу, а он крепко держится за нее, ищет грудь.

Обезьяны держат детенышей при себе до трех месяцев. Потом у малышей прорежутся все зубы, они начнут сами ходить по вольеру, пробовать разный корм. Но в случае опасности еще несколько месяцев бегают к матери, ища защиты. Годовалые обезьянки уже становятся полноценными членами общества.

Сезон мам в питомнике продолжается. Обезьяньи ряды будут пополняться еще два месяца.

Подробнее об этом читайте здесь >>