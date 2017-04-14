От Претории до Голгофы: паломники из Абхазии совершили крестный ход

Самый главный церковный праздник, Пасху, будут отмечать православные в это воскресенье 16 апреля. Тем, кто еще не успел купить куличи, предлагаем простой рецепт от кулинара-любителя Камы Начкебиа, чтобы испечь главный атрибут праздничного стола дома.
Делегация ТПП и журналисты из Удмуртии с 9 апреля с рабочим визитом находились в Абхазии.
В Государственном Русском театре драмы имени Фазиля Искандера состоялась премьера спектакля "Пять вечеров" по пьесе Володина.
Жители Абхазии рассказали, что они знают о международном проекте "Ты супер!", в котором принимает участие 11-летняя вокалистка из Очамчырской школы-интерната Валерия Адлейба.
Самый главный церковный праздник, Пасху, будут отмечать православные в это воскресенье 16 апреля. Тем, кто еще не успел купить куличи, предлагаем простой рецепт от кулинара-любителя Камы Начкебиа, чтобы испечь главный атрибут праздничного стола дома.
Основными темами совещания в администрации Сухума были безопасность, медицинское обеспечение, транспортное сообщение столицы во время курортного сезона.
АНО "Единая транспортная дирекция" начинает проект прямых смешанных перевозок железнодорожным, воздушным и автомобильным транспортом с 29 апреля 2017 года из Сочи в Абхазию.
Российская компания "Транснефть" с пятницы начинает наращивать поставки нефти в Беларусь. Цель – 24 миллиона тонн в год.
В Южной Осетии прокомментировали высказывания представителя ООН, выразившего сожаление по поводу выборов и референдума в республике.
Россия намерена расширять сотрудничество с Казахстаном в космической отрасли с использованием космодрома "Байконур".
Азербайджан не исключает возможность рассмотрения вопроса отмены виз с Европейским союзом.
Эстония значительно опередила Латвию и Литву по уровню безопасности в рейтинге Всемирного экономического форума.
На заседании Высшего совета Евразийского экономического союза в Бишкеке президент Молдовы сообщил о намерении присоединиться к ЕАЭС.
Книга состоит из детских стихотворений, каждое из которых написано на двух языках - таджикском и русском. Автор надеется, что книга оставит светлую память о погибшем в России маленьком таджикском мальчике
Оппозиционный блок экс-президента Армении оспаривает результаты парламентских выборов в Конституционном суде.
Влияние церкви в латвийском обществе достигло минимума. Лишь 37% считают, что при увеличении влияния церкви общество станет жить лучше.
Оппоненты президента Молдовы внутри страны считают, что предоставление республике статуса страны-наблюдателя при ЕАЭС – сугубо политический жест.
Центральноазиатский след в террористических актах в Санкт-Петербурге может заставить российское руководство пересмотреть миграционную политику.
Нагнетание истерии вокруг возможного вторжения в страны Балтии российских войск приведет к тому, что скоро в здесь будут бояться рыболовов в камуфляже.
Православные и католики всего мира в 2017 году будут праздновать Пасху в один день, что бывает раз в шесть лет.
Россия намерена расширять сотрудничество с Казахстаном в космической отрасли с использованием космодрома "Байконур".
Эстония значительно опередила Латвию и Литву по уровню безопасности в рейтинге Всемирного экономического форума.