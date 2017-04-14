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От Претории до Голгофы: паломники из Абхазии совершили крестный ход

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Темы:
Великий пост и Пасха 2017 (39)
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(1:56 / 13.56Mb / просмотров видео: 48)
SputnikРоберт Джопуа
© Sputnik. Роберт Джопуа

Группа паломников из Абхазии в преддверии Светлого праздника Пасхи отправилась в Иерусалим за Благодатным огнем.

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Темы:
Великий пост и Пасха 2017 (39)


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