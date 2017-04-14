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Такой не найдешь в магазине: как приготовить "особенный" кулич

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Темы:
Великий пост и Пасха 2017 (39)
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(2:34 / 20.91Mb / просмотров видео: 27)
Sputnik / Илона ХварцкияАнжелика Бения
© Sputnik / Илона Хварцкия Анжелика Бения

Самый главный церковный праздник, Пасху, будут отмечать православные в это воскресенье 16 апреля. Тем, кто еще не успел купить куличи, предлагаем простой рецепт от кулинара-любителя Камы Начкебиа, чтобы испечь главный атрибут праздничного стола дома.

Кама Начкебиа для пасхального стола не покупает куличи, считает, что вкус и аромат домашних куличей ни с чем не сравнится.

По словам Камы, обычное сдобное тесто для куличей по ее рецепту идеально подходит для булочек и пирогов.

Чтобы приготовить сдобное дрожжевое тесто, по рецепту Камы Начкебиа, вам понадобятся следующие ингредиенты:

500 грамм пшеничной муки

110 грамм сливочного или растительного масла

15 грамм сухих дрожжей

3 яйца

8 столовых ложек сахара

200 миллилитров молока

1/3 чайной ложки соли

200 грамм изюма

Подробнее об этом читайте здесь >>

Темы:
Великий пост и Пасха 2017 (39)


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