Такой не найдешь в магазине: как приготовить "особенный" кулич

Кама Начкебиа для пасхального стола не покупает куличи, считает, что вкус и аромат домашних куличей ни с чем не сравнится.

По словам Камы, обычное сдобное тесто для куличей по ее рецепту идеально подходит для булочек и пирогов.

Чтобы приготовить сдобное дрожжевое тесто, по рецепту Камы Начкебиа, вам понадобятся следующие ингредиенты:

500 грамм пшеничной муки

110 грамм сливочного или растительного масла

15 грамм сухих дрожжей

3 яйца

8 столовых ложек сахара

200 миллилитров молока

1/3 чайной ложки соли

200 грамм изюма

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