Такой не найдешь в магазине: как приготовить "особенный" кулич

Кама Начкебиа для пасхального стола не покупает куличи, считает, что вкус и аромат домашних куличей ни с чем не сравнится.
По словам Камы, обычное сдобное тесто для куличей по ее рецепту идеально подходит для булочек и пирогов.
Чтобы приготовить сдобное дрожжевое тесто, по рецепту Камы Начкебиа, вам понадобятся следующие ингредиенты:
500 грамм пшеничной муки
110 грамм сливочного или растительного масла
15 грамм сухих дрожжей
3 яйца
8 столовых ложек сахара
200 миллилитров молока
1/3 чайной ложки соли
200 грамм изюма