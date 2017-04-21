Лики святых или разводы на окне: что разглядели жильцы пятиэтажки в Ткуарчале

Необычное и загадочное явление произошло в ночь на 21 апреля в одном из многоквартирных домов Ткуарчала, передает с места события корреспондент Sputnik.

Жильцы многоэтажного дома Ткуарчала разглядели на оконных стеклах образы Святой Девы Марии, Матроны и пейзаж. Очевидцы рассказывают, что образы на стекле появились на третью ночь после зажжения в доме Элеонорой Квачахия свечей, привезенных абхазскими паломниками из Иерусалима. Первым появился образ Святой Матроны на стекле, который заметили дети Элеоноры.

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