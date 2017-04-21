Теперь и в Ткуарчале: обнаружены новые лики на оконных стеклах в Абхазии

ТКУАРЧАЛ, 21 апр — Sputnik, Бадрак Авидзба. Необычное и загадочное явление произошло в ночь на 21 апреля в одном из многоквартирных домов Ткуарчала, предает с места события корреспондент Sputnik.
Жильцы многоэтажного дома Ткуарчала разглядели на оконных стеклах образы Святой Девы Марии, Матроны и пейзаж.
Очевидцы рассказывают, что образы на стекле появились на третью ночь после зажжения в доме Элеонорой Квачахия свечей, привезенных абхазскими паломниками из Иерусалима. Первым появился образ святой Матроны на стекле, который заметили дети Элеоноры.
"Вчера вечером дети обнаружили образы, я в тот момент занималась уборкой в доме. Дети вечером, сделав уроки, собирались спать. Когда они увидели образ, сразу позвали меня, сказали что у нас на стекле образ Святой Матроны", — рассказала сама Квачахия.
По ее словам, первым был образ Матроны, затем проявилось изображение пейзажа.
"Уже сегодня появился образ Святой Марии. Три дня назад нам дали святой огонь из Иерусалима, батюшка сказал, чтобы я пронесла огонь по всем комнатам", — сказала Квачахия.
Она отметила, что с утра к ним в дом приходит огромное количество людей, для того чтобы зажечь свечи перед загадочными контурами на стеклах и помолиться.
Ночью образы видны изнутри дома, а днем и с улицы, пояснила она.
"Мы видим святых перед собой, Господь стал к нам ближе, чтобы мы поняли, какие у нас недостатки. Он говорит нам о своем существовании", — считает пришедшая к дому Екатерина Адлейба.
Люди склонны верить в сверхъестественное происхождение изображений на ткуарчалских окнах.
"Я с 1970 года работаю со стеклом, но такого рисунка я никогда не видел. Это означает, что высшие силы посылают нам знамение, но мы этого не понимаем", — уверен ткуарчалец Сергей Аджинджал.
По его словам, на стекле могут появляться разводы с течением времени, однако таких четких рисунков он никогда в жизни не видел.
Это не первый случай такого явления в Абхазии за последнее время. Вечером 16 апреля страну облетело известие о том, что на одном из окон дома жителя села Первый Гал Бадри Кецбая появилось очертание, напоминающее образ Богородицы.