Теперь и в Ткуарчале: обнаружены новые лики на оконных стеклах в Абхазии

ТКУАРЧАЛ, 21 апр — Sputnik, Бадрак Авидзба. Необычное и загадочное явление произошло в ночь на 21 апреля в одном из многоквартирных домов Ткуарчала, предает с места события корреспондент Sputnik.

Жильцы многоэтажного дома Ткуарчала разглядели на оконных стеклах образы Святой Девы Марии, Матроны и пейзаж.

© Sputnik / Томас Тхайцук Амра Амичба Под нужным ракурсом: как выглядит лик, обнаруженный на окне галского дома

Очевидцы рассказывают, что образы на стекле появились на третью ночь после зажжения в доме Элеонорой Квачахия свечей, привезенных абхазскими паломниками из Иерусалима. Первым появился образ святой Матроны на стекле, который заметили дети Элеоноры.

"Вчера вечером дети обнаружили образы, я в тот момент занималась уборкой в доме. Дети вечером, сделав уроки, собирались спать. Когда они увидели образ, сразу позвали меня, сказали что у нас на стекле образ Святой Матроны", — рассказала сама Квачахия.

По ее словам, первым был образ Матроны, затем проявилось изображение пейзажа.

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"Уже сегодня появился образ Святой Марии. Три дня назад нам дали святой огонь из Иерусалима, батюшка сказал, чтобы я пронесла огонь по всем комнатам", — сказала Квачахия.

© Sputnik / Томас Тхайцук Стекла дома на котором появились изображения Девы Марии и Святой Матроны в Ткуарчале

Она отметила, что с утра к ним в дом приходит огромное количество людей, для того чтобы зажечь свечи перед загадочными контурами на стеклах и помолиться.

Ночью образы видны изнутри дома, а днем и с улицы, пояснила она.

© Sputnik / Томас Тхайцук Лик на окне: галский дом внезапно стал объектом паломничества

"Мы видим святых перед собой, Господь стал к нам ближе, чтобы мы поняли, какие у нас недостатки. Он говорит нам о своем существовании", — считает пришедшая к дому Екатерина Адлейба.

Люди склонны верить в сверхъестественное происхождение изображений на ткуарчалских окнах.

"Я с 1970 года работаю со стеклом, но такого рисунка я никогда не видел. Это означает, что высшие силы посылают нам знамение, но мы этого не понимаем", — уверен ткуарчалец Сергей Аджинджал.

По его словам, на стекле могут появляться разводы с течением времени, однако таких четких рисунков он никогда в жизни не видел.

Это не первый случай такого явления в Абхазии за последнее время. Вечером 16 апреля страну облетело известие о том, что на одном из окон дома жителя села Первый Гал Бадри Кецбая появилось очертание, напоминающее образ Богородицы.