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Нам нужна одна Победа: конкурсанты "Ты супер" спели песню о войне

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НТВ

В канун 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне НТВ совместно с информационным агентством и радио Sputnik и социальной сетью "Одноклассники" запускает масштабную акцию #ОднаНаВсех.

Международное информационное агентство и радио Sputnik, телеканал НТВ и социальная сеть "Одноклассники"  предлагает вам вместе с ними исполнить легендарную песню Булата Окуджавы "Нам нужна одна Победа".

Запишите видео, разместите ролик в своем аккаунте в любой социальной сети, а в названии видео или в описании к нему обязательно поставьте хештег #ОднаНаВсех. Также вы можете прикрепить ролик, заполнив специальную форму на нашем сайте.

Лучшие ролики получат перепосты в официальных группах канала, будут размещены на сайтах и попадут в эфир.

На Sputnik Абхазия дан старт акции #ОднаНаВсех, которая призвана объединить героев и наследников Великой Победы.



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