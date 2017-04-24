Нам нужна одна Победа: конкурсанты "Ты супер" спели песню о войне

Международное информационное агентство и радио Sputnik, телеканал НТВ и социальная сеть "Одноклассники" предлагает вам вместе с ними исполнить легендарную песню Булата Окуджавы "Нам нужна одна Победа".

Запишите видео, разместите ролик в своем аккаунте в любой социальной сети, а в названии видео или в описании к нему обязательно поставьте хештег #ОднаНаВсех. Также вы можете прикрепить ролик, заполнив специальную форму на нашем сайте.

Лучшие ролики получат перепосты в официальных группах канала, будут размещены на сайтах и попадут в эфир.

На Sputnik Абхазия дан старт акции #ОднаНаВсех, которая призвана объединить героев и наследников Великой Победы.