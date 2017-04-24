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Сухумчане опустили на воду венки в память о жертвах геноцида армян

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SputnikРоберт Джопуа
© Sputnik. Роберт Джопуа

Скорбную дату отмечают армяне всего мира 24 апреля, вспоминая жертв геноцида 1915 года в Османской империи, в результате которого погибло более полутора миллиона армян.

Жертв геноцида армян в Османской империи вспоминали 24 апреля в Сухуме. 

Председатель совета армянской общины Сухума Сурен Керселян в интервью корреспонденту Sputnik сказал, что этот день очень важный в истории армян и один из самых тяжелых в истории армянского народа. 

"Геноцид происходил не в течение дня. Но 24 апреля 1915 года были уничтожен цвет армянской нации: врачи, учителя, художники, композиторы. Мы, армяне Абхазии, являемся живым подтверждением факта геноцида, потому что армяне Абхазии — это в основном те люди, которые именно в связи с этими событиями оказались здесь, спасая свои жизни, свои семьи, своих детей", — подчеркнул он.  

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Скорбную дату отмечают армяне всего мира 24 апреля, вспоминая жертв геноцида 1915 года в Османской империи. 

К 1914 году во всем мире было около 4,1 миллиона армян. Из них 2,1 миллиона проживало на территории Османской империи, 1,7 миллиона — в России, 100 тысяч — в Персии и 200 тысяч — в других странах мира. В 1915–1923 годах, по данным армянских историков, в Османской империи было уничтожено около 1,5 миллиона армян, сожжено и разграблено более 60 армянских городов и 2,5 тысячи сел. Около 1 миллиона бежали или были выселены турками в Месопотамию, Ливан, Сирию. 




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