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Память жертв геноцида почтили армяне, проживающие в Абхазии

Память жертв геноцида армян почтили в Абхазии

© Sputnik. Роберт Джопуа
В Абхазии
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Скорбную дату отмечают армяне всего мира 24 апреля, вспоминая жертв геноцида 1915 года в Османской империи, в результате которого погибло более полутора миллиона армян.

СУХУМ, 24 апр – Sputnik, Роберт Джопуа. Жертв геноцида армян в Османской империи вспоминали 24 апреля в Сухуме.

Председатель совета армянской общины Сухума Сурен Керселян в интервью корреспонденту Sputnik сказал, что во всех армянских школах республики прошли уроки памяти.

"В армянской школе № 9 также были представлены фотографии, подтверждающие факт геноцида. Была представлена экспозиция с флагами стран, признавших геноцид. Их число с каждым годом увеличивается. Сегодня порядка 30 государств, признавших факт геноцида", — сказал Керселян.

По словам главы столичной общины, этот день очень важный в истории армян и один из самых тяжелых в истории армянского народа.

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"Геноцид происходил не в течение дня. Но 24 апреля 1915 года были уничтожен цвет армянской нации: врачи, учителя, художники, композиторы. Мы, армяне Абхазии, являемся живым подтверждением факта геноцида, потому что армяне Абхазии — это в основном те люди, которые именно в связи с этими событиями оказались здесь, спасая свои жизни, свои семьи, своих детей", — подчеркнул он. 

Депутат Парламента Абхазии Ашот Миносян отметил, что около ста лет назад было уничтожено более полутора миллиона армян. 

"Мы вспоминаем эти трагические дни. Мы хотим, чтобы в будущем такие события не повторялись, чтобы такое не произошло ни с одним из народов мира", — сказал Миносян.

Скорбную дату отмечают армяне всего мира 24 апреля, вспоминая жертв геноцида 1915 года в Османской империи.

К 1914 году во всем мире было около 4,1 миллиона армян. Из них 2,1 миллиона проживало на территории Османской империи, 1,7 миллиона — в России, 100 тысяч — в Персии и 200 тысяч — в других странах мира.

В 1915–1923 годах, по данным армянских историков, в Османской империи было уничтожено около 1,5 миллиона армян, сожжено и разграблено более 60 армянских городов и 2,5 тысячи сел. Около 1 миллиона бежали или были выселены турками в Месопотамию, Ливан, Сирию.

Турция традиционно отвергает обвинения в геноциде, утверждая, что жертвами трагедии 1915 года были как армяне, так и турки. Армения настаивает на признании мировым сообществом геноцида армян в Османской империи. Факт геноцида уже признан многими государствами, в том числе Россией, Францией, Швейцарией, Польшей, а также Европарламентом и Всемирным советом церквей.


Теги:
Абхазия


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