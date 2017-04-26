Июньские гастроли: Хинтба рассказал о московских спектаклях на абхазской сцене

Гастроли московских театров будут проходить в Абхазии минимум раз в год.

В этом году зрители увидят постановки "Волки и овцы" по Островскому, чеховских "Трех сестер", "Княжна Мари" по мотивам "Войны и мира". Завершит проект постановка, с которой Театр на Малой Бронной гастролирует по всему миру, "Особые люди". Это рассказ о родителях детей с особенностями развития. Это один из самых пронзительных спектаклей о любви, которые были поставлены в Москве за последний год.

В этих постановках нет громоздких декораций, основной упор сделан на актерскую игру.

Билеты будут стоить от пятисот до двух тысяч рублей, продажа начнется в четверг 27 апреля.

Гастроли Театра на Малой Бронной пройдут в Сухуме с 26 по 30 июня.

Подробнее об этом читайте здесь >>