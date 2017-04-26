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Июньские гастроли: Хинтба рассказал о московских спектаклях на абхазской сцене

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36-й сезон РУСДРАМа (54)
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(2:21 / 17.03Mb / просмотров видео: 2)
Sputnik / Томас ТхайцукВладимир Бегунов
© Sputnik / Томас Тхайцук Владимир Бегунов

Московский Театр на Малой Бронной привезет в Сухум четыре спектакля в конце июня в рамках нового проекта Русского театра Абхазии.

Гастроли московских театров будут проходить в Абхазии минимум раз в год. 

В этом году зрители увидят постановки "Волки и овцы" по Островскому, чеховских "Трех сестер", "Княжна Мари" по мотивам "Войны и мира". Завершит проект постановка, с которой Театр на Малой Бронной гастролирует по всему миру, "Особые люди". Это рассказ о родителях детей с особенностями развития. Это один из самых пронзительных спектаклей о любви, которые были поставлены в Москве за последний год.

В этих постановках нет громоздких декораций, основной упор сделан на актерскую игру.  

Билеты будут стоить от пятисот до двух тысяч рублей, продажа начнется в четверг 27 апреля. 

Гастроли Театра на Малой Бронной пройдут в Сухуме с 26 по 30 июня.

Подробнее об этом читайте здесь >>

Темы:
36-й сезон РУСДРАМа (54)


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