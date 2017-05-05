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Не поможем, но похвалим: Кобахия принимал реставрационные работы в Гудауте

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Темы:
Охрана историко-культурного наследия (106)
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(3:20 / 24.49Mb / просмотров видео: 36)
Sputnik / Томас ТхайцукБадри Есиава
© Sputnik / Томас Тхайцук Бадри Есиава

Реставрационные работы двух исторических зданий, построенных в начале ХХ века в центре Гудауты, проходили чуть больше года. Оценить качество работы и то, как новый облик зданий вписался в общую палитру города, в Гудауту приехал замминистра культуры и историко-культурного наследия Абхазии Батал Кобахия.

Глава Гудаутского района Руслан Ладария рассказал заместителю министра культуры и историко-культурного наследия Абхазии Баталу Кобахия, что главной целью реставрационных работ было возвращение прежнего облика этих двух зданий. 

Согласовав проект с Министерством культуры, восстановили лепнины фасада, установили дубовые входные двери, алюминиевые окна максимально приближенные по цвету к дереву были заказаны в России, кованые перила балконов сделали местные мастера, а краска подбиралась немецкими специалистами.

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Заместитель министра сообщил главе района, что в 2017 году Минкульт планирует объявить конкурс на лучшие реставрационные работы, и два гудаутских объекта обязательно попадут в этот список. 

"А можно узнать, какой будет приз?" — улыбаясь, спросил Ладария.

Кобахия ответил, что самая лучшая награда —  это хорошие отзывы горожан.  

После того как Кобахия и Ладария обменялись шутками, глава Гудаутского района перешел к теме следующих этапов приведения центра города в надлежащее состояние. В эти планы входят замена фонарных электрических столбов, предполагается закопать электрокабели в землю, чтобы они не висели в воздухе, поменять тротуарную плитку и установить подсветку зданий. Следующим шагом будет реставрация остальных исторических зданий города.

Темы:
Охрана историко-культурного наследия (106)


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