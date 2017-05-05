Не поможем, но похвалим: Кобахия принимал реставрационные работы в Гудауте

Глава Гудаутского района Руслан Ладария рассказал заместителю министра культуры и историко-культурного наследия Абхазии Баталу Кобахия, что главной целью реставрационных работ было возвращение прежнего облика этих двух зданий.

Согласовав проект с Министерством культуры, восстановили лепнины фасада, установили дубовые входные двери, алюминиевые окна максимально приближенные по цвету к дереву были заказаны в России, кованые перила балконов сделали местные мастера, а краска подбиралась немецкими специалистами.

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Заместитель министра сообщил главе района, что в 2017 году Минкульт планирует объявить конкурс на лучшие реставрационные работы, и два гудаутских объекта обязательно попадут в этот список.

"А можно узнать, какой будет приз?" — улыбаясь, спросил Ладария.

Кобахия ответил, что самая лучшая награда — это хорошие отзывы горожан.

После того как Кобахия и Ладария обменялись шутками, глава Гудаутского района перешел к теме следующих этапов приведения центра города в надлежащее состояние. В эти планы входят замена фонарных электрических столбов, предполагается закопать электрокабели в землю, чтобы они не висели в воздухе, поменять тротуарную плитку и установить подсветку зданий. Следующим шагом будет реставрация остальных исторических зданий города.